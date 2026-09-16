https://1prime.ru/20260916/minpromtorg-873356415.html

Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации

Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации

Минпромторг России ожидает осенью текущего года проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования (КОММод) и... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:32+0300

2026-09-16T15:32+0300

2026-09-16T15:35+0300

антон алиханов

минпромторг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает осенью текущего года проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования (КОММод) и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы, рассказал журналистам глава министерства Антон Алиханов. "Минпромторг России совместно с производителями основного генерирующего оборудования ожидает проведения нового отбора осенью 2026 года и дополнительного отбора газовых турбин на 2029-2031 годы", - сказал министр. Он добавил, что проведение отбора позволит обеспечить необходимую синхронизацию промышленной и энергетической политики, сохранить и развить отечественные компетенции в производстве энергетического оборудования и создать необходимый технологический задел для реализации стратегических задач России в сфере энергетики. "Мы планируем полностью загрузить свободные мощности отечественных машиностроителей, объемы планируемых вводимых мощностей определяет Минэнерго России", - подчеркнул Алиханов. СО ЕЭС в ноябре прошлого года одобрил проекты модернизации ТЭС, предусматривающие установку (замену) газовых турбин в 2029-2031 годах, с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт при утвержденной квоте в 5 ГВт. В январе Минэнерго сообщало, что дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого года. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.

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антон алиханов, минпромторг