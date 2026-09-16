https://1prime.ru/20260916/minpromtorg-873356415.html
Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации
Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации
Минпромторг России ожидает осенью текущего года проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования (КОММод) и... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:32+0300
2026-09-16T15:32+0300
2026-09-16T15:35+0300
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873356415.jpg?1789562104
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает осенью текущего года проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования (КОММод) и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы, рассказал журналистам глава министерства Антон Алиханов. "Минпромторг России совместно с производителями основного генерирующего оборудования ожидает проведения нового отбора осенью 2026 года и дополнительного отбора газовых турбин на 2029-2031 годы", - сказал министр. Он добавил, что проведение отбора позволит обеспечить необходимую синхронизацию промышленной и энергетической политики, сохранить и развить отечественные компетенции в производстве энергетического оборудования и создать необходимый технологический задел для реализации стратегических задач России в сфере энергетики. "Мы планируем полностью загрузить свободные мощности отечественных машиностроителей, объемы планируемых вводимых мощностей определяет Минэнерго России", - подчеркнул Алиханов. СО ЕЭС в ноябре прошлого года одобрил проекты модернизации ТЭС, предусматривающие установку (замену) газовых турбин в 2029-2031 годах, с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт при утвержденной квоте в 5 ГВт. В январе Минэнерго сообщало, что дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого года. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, минпромторг
Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг ожидает осенью новый отбор на строительство генерации
Минпромторг ожидает нового отбора на строительство генерации осенью 2026 года
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает осенью текущего года проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования (КОММод) и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы, рассказал журналистам глава министерства Антон Алиханов.
"Минпромторг России совместно с производителями основного генерирующего оборудования ожидает проведения нового отбора осенью 2026 года и дополнительного отбора газовых турбин на 2029-2031 годы", - сказал министр.
Он добавил, что проведение отбора позволит обеспечить необходимую синхронизацию промышленной и энергетической политики, сохранить и развить отечественные компетенции в производстве энергетического оборудования и создать необходимый технологический задел для реализации стратегических задач России в сфере энергетики.
"Мы планируем полностью загрузить свободные мощности отечественных машиностроителей, объемы планируемых вводимых мощностей определяет Минэнерго России", - подчеркнул Алиханов.
СО ЕЭС в ноябре прошлого года одобрил проекты модернизации ТЭС, предусматривающие установку (замену) газовых турбин в 2029-2031 годах, с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт при утвержденной квоте в 5 ГВт. В январе Минэнерго сообщало, что дополнительный "залповый" отбор проектов модернизации ТЭС с началом поставки в 2029-2031 годах планируется провести во втором полугодии этого года.
Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.