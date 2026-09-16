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Калининградской области направили 500 миллионов рублей на авиаперевозки - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Калининградской области направили 500 миллионов рублей на авиаперевозки
Калининградской области направили 500 миллионов рублей на авиаперевозки - 16.09.2026, ПРАЙМ
Калининградской области направили 500 миллионов рублей на авиаперевозки
Минтранс России направил Калининградской области более 500 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T20:25+0300
2026-09-16T20:27+0300
бизнес
россия
калининград
владимир путин
минфин
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КАЛИНИНГРАД, 16 сен – ПРАЙМ. Минтранс России направил Калининградской области более 500 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Беспрозванных в среду провел рабочую встречу с первым заместителем министра транспорта России Константином Пашковым. "Нашему региону дополнительно направили 583,5 миллионов рублей на субсидирование воздушных перевозок. Отбор перевозчиков пройдет до 30 сентября", - написал Беспрозванных в канале на платформе "Макс". Глава региона уточнил, что еще 685,3 миллиона рублей направят на закупку 44 автобусов для замены старого подвижного состава общественного транспорта в Калининграде. Это коснется около 7 миллионов человек в год. По поручению президента Минтранс и Минфин прорабатывают вопрос о выделении региону господдержки для снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки. "Ранее обращался к президенту (Владимиру Путину - ред.) и в федеральное правительство с предложениями, например, по бесшовному субсидированию на три года. Все наши пожелания Минтранс учел в бюджете", - добавил Беспрозванных. По словам губернатора, Минтранс работает над тем, чтобы ускорить сроки строительства автомобильного двухъярусного моста и по созданию рулежной дорожки в Храброво. "Благодарен Минтрансу и министру (транспорта - ред.) Андрею Никитину за конструктивный подход по всем нашим обращениям: транспортная безопасность, морские и авиационные перевозки. Еще один пример, что наш регион на особом счету", - подчеркнул Беспрозванных.
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бизнес, россия, калининград, владимир путин, минфин
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Владимир Путин, Минфин
20:25 16.09.2026 (обновлено: 20:27 16.09.2026)
 
Калининградской области направили 500 миллионов рублей на авиаперевозки

Минтранс направил Калининградской области более 500 миллионов рублей на авиаперевозки

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КАЛИНИНГРАД, 16 сен – ПРАЙМ. Минтранс России направил Калининградской области более 500 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Беспрозванных в среду провел рабочую встречу с первым заместителем министра транспорта России Константином Пашковым.
"Нашему региону дополнительно направили 583,5 миллионов рублей на субсидирование воздушных перевозок. Отбор перевозчиков пройдет до 30 сентября", - написал Беспрозванных в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что еще 685,3 миллиона рублей направят на закупку 44 автобусов для замены старого подвижного состава общественного транспорта в Калининграде. Это коснется около 7 миллионов человек в год. По поручению президента Минтранс и Минфин прорабатывают вопрос о выделении региону господдержки для снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки.
"Ранее обращался к президенту (Владимиру Путину - ред.) и в федеральное правительство с предложениями, например, по бесшовному субсидированию на три года. Все наши пожелания Минтранс учел в бюджете", - добавил Беспрозванных.
По словам губернатора, Минтранс работает над тем, чтобы ускорить сроки строительства автомобильного двухъярусного моста и по созданию рулежной дорожки в Храброво.
"Благодарен Минтрансу и министру (транспорта - ред.) Андрею Никитину за конструктивный подход по всем нашим обращениям: транспортная безопасность, морские и авиационные перевозки. Еще один пример, что наш регион на особом счету", - подчеркнул Беспрозванных.
 
БизнесРОССИЯКАЛИНИНГРАДВладимир ПутинМинфин
 
 
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