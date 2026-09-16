https://1prime.ru/20260916/mishustin-873342025.html

Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян

Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян - 16.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян

Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, заявил премьер-министр... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:04+0300

2026-09-16T11:04+0300

2026-09-16T11:04+0300

россия

михаил мишустин

россети

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой компании "Россети" Адреем Рюминым. "От того, насколько надежно работает энергетическая инфраструктура, зависит качество жизни всех людей в Российской Федерации. Ну и, конечно же, динамика во всех без исключениях секторах экономики. Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усилились", - сказал Мишустин на встрече. Глава российского кабмина обсудил с руководителем "Россетей" привлечение в отрасль молодых специалистов, а также поручил Рюмину держать на личном контроле вопрос подготовки кадров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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