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Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян - 16.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян
Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, заявил премьер-министр... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:04+0300
2026-09-16T11:04+0300
россия
михаил мишустин
россети
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой компании "Россети" Адреем Рюминым. "От того, насколько надежно работает энергетическая инфраструктура, зависит качество жизни всех людей в Российской Федерации. Ну и, конечно же, динамика во всех без исключениях секторах экономики. Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усилились", - сказал Мишустин на встрече. Глава российского кабмина обсудил с руководителем "Россетей" привлечение в отрасль молодых специалистов, а также поручил Рюмину держать на личном контроле вопрос подготовки кадров.
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россия, михаил мишустин, россети
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Россети
11:04 16.09.2026
 
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян

Мишустин: качество жизни россиян зависит от надежной работы энергоинфраструктуры

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Качество жизни всех россиян и динамика развития отечественной экономики зависит от надежной работы энергетической инфраструктуры страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду провел встречу с главой компании "Россети" Адреем Рюминым.
"От того, насколько надежно работает энергетическая инфраструктура, зависит качество жизни всех людей в Российской Федерации. Ну и, конечно же, динамика во всех без исключениях секторах экономики. Очень важно, чтобы положительные тенденции не только сохранились, но и усилились", - сказал Мишустин на встрече.
Глава российского кабмина обсудил с руководителем "Россетей" привлечение в отрасль молодых специалистов, а также поручил Рюмину держать на личном контроле вопрос подготовки кадров.
 
РОССИЯМихаил МишустинРоссети
 
 
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