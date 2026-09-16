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Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме
Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме - 16.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме
Необходимо уделять особое внимание подготовке осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:04+0300
2026-09-16T11:04+0300
россия
приморский край
михаил мишустин
андрей рюмин
владимир путин
россети
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание подготовке осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором, председателем правления ПАО "Россети" Андреем Рюминым. "Необходимо сохранить темп развития компании, расширять возможности сетевого хозяйства. При этом, конечно же, важно уделять особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду", - сказал Мишустин. Также Мишустин указал на то, что "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов. "Он обеспечивает передачу энергии практически во все регионы страны и является системообразующей компанией. Это важнейшее направление для России с ее большими расстояниями, со сложными климатическими условиями. Электроэнергия необходима для стабильной работы оборудования промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг, ну и, конечно, для обеспечения должного уровня комфорта в жилых домах, в помещениях", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что развитию энергетики большое внимание уделяет президент России Владимир Путин, отметив, что недавно он дал разрешение на пуск подстанции линии электропередачи в Приморском крае.
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россия, приморский край, михаил мишустин, андрей рюмин, владимир путин, россети
РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Михаил Мишустин, Андрей Рюмин, Владимир Путин, Россети
11:04 16.09.2026
 
Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме

Мишустин: необходимо уделять особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание подготовке осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором, председателем правления ПАО "Россети" Андреем Рюминым.
"Необходимо сохранить темп развития компании, расширять возможности сетевого хозяйства. При этом, конечно же, важно уделять особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду", - сказал Мишустин.
Также Мишустин указал на то, что "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов.
"Он обеспечивает передачу энергии практически во все регионы страны и является системообразующей компанией. Это важнейшее направление для России с ее большими расстояниями, со сложными климатическими условиями. Электроэнергия необходима для стабильной работы оборудования промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг, ну и, конечно, для обеспечения должного уровня комфорта в жилых домах, в помещениях", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что развитию энергетики большое внимание уделяет президент России Владимир Путин, отметив, что недавно он дал разрешение на пуск подстанции линии электропередачи в Приморском крае.
 
РОССИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙМихаил МишустинАндрей РюминВладимир ПутинРоссети
 
 
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