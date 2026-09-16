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Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме

Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме - 16.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал "Россети" уделять особое внимание подготовке к зиме

Необходимо уделять особое внимание подготовке осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:04+0300

2026-09-16T11:04+0300

2026-09-16T11:04+0300

россия

приморский край

михаил мишустин

андрей рюмин

владимир путин

россети

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание подготовке осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором, председателем правления ПАО "Россети" Андреем Рюминым. "Необходимо сохранить темп развития компании, расширять возможности сетевого хозяйства. При этом, конечно же, важно уделять особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду", - сказал Мишустин. Также Мишустин указал на то, что "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов. "Он обеспечивает передачу энергии практически во все регионы страны и является системообразующей компанией. Это важнейшее направление для России с ее большими расстояниями, со сложными климатическими условиями. Электроэнергия необходима для стабильной работы оборудования промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг, ну и, конечно, для обеспечения должного уровня комфорта в жилых домах, в помещениях", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что развитию энергетики большое внимание уделяет президент России Владимир Путин, отметив, что недавно он дал разрешение на пуск подстанции линии электропередачи в Приморском крае.

приморский край

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