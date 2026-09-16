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MOL не ожидает скорого возобновления поставок СПГ через Ормузский пролив

MOL не ожидает скорого возобновления поставок СПГ через Ормузский пролив - 16.09.2026, ПРАЙМ

MOL не ожидает скорого возобновления поставок СПГ через Ормузский пролив

Крупнейший в мире оператор танкеров Mitsui OSK Lines (MOL) не ожидает скорого возобновления перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:33+0300

бизнес

газ

ормузский пролив

азия

ближний восток

mol

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейший в мире оператор танкеров Mitsui OSK Lines (MOL) не ожидает скорого возобновления перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, что указывает на продолжительность перебоев, способных поддерживать высокие цены на топливо и ограничивать спрос в Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя японской компании. "Ведущая японская судоходная компания Mitsui OSK Lines Ltd. не ожидает скорого возобновления поставок СПГ через Ормузский пролив, что свидетельствует о затяжном сбое, который может поддерживать высокие цены и сдерживать спрос в Азии", - передает Bloomberg. Сама компания полностью прекратила отправлять танкеры со сжиженным газом через Ормузский пролив, уточняет издание. А по словам председателя правления компании MOL Такеси Хасимото (Takeshi Hashimoto), пока ситуация на Ближнем Востоке не меняется, перевозить СПГ через Ормузский пролив практически невозможно. "На данный момент мы довольно пессимистично оцениваем ближайшее будущее", - приводит Bloomberg слова Хасимото. Перебои с поставками уже подняли спотовые цены на СПГ в Азии до максимума с 2022 года, что заставляет многих азиатских покупателей сокращать закупки, передает агентство. При этом Хасимото считает, что альтернативные поставки из США, Канады, Австралии и некоторых стран Африки могут частично компенсировать дефицит, однако их будет недостаточно.

ормузский пролив

азия

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бизнес, газ, ормузский пролив, азия, ближний восток, mol