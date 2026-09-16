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Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов

Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды уверенно снижается на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:35+0300

2026-09-16T11:35+0300

2026-09-16T11:35+0300

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саудовская аравия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды уверенно снижается на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.19 мск опускается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В самом начале торгов он снижался минимально, на 1 копейку. Высокая стоимость нефти пока остается одним из главных факторов поддержки курса российской валюты, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Так, стоимость нефти марки Brent, которая резко выросла в последние дни, остается выше 108 долларов за баррель. Brent при сохранении рисков вокруг Саудовской Аравии может удерживаться в районе 105-112 долларов за баррель, а курс доллара в ближайшей перспективе будет в диапазоне 83-86 рублей, считает Чернов. "Баланс рисков на валютном рынке, учитывая как сокращение покупок валюты Банком России и перспективу расширения профицита торгового баланса на фоне высоких цен на нефть и сдержанного экономического роста, так и технические факторы (слом повышательной тенденции, берущего начало в конце июня), пока остается смещенным в сторону укрепления рубля", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Он ожидает, что текущая фаза консолидации ключевых валют, наблюдаемая последние несколько дней, завершится выходом курсов в направлении 12 рублей к юаню и 82 – доллару, причем уже в ближайшие дни.

саудовская аравия

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рынок, торги, саудовская аравия, владимир чернов, евгений локтюхов, банк россии, псб