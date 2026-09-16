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Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов
Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды уверенно снижается на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:35+0300
2026-09-16T11:35+0300
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владимир чернов
евгений локтюхов
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды уверенно снижается на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.19 мск опускается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В самом начале торгов он снижался минимально, на 1 копейку. Высокая стоимость нефти пока остается одним из главных факторов поддержки курса российской валюты, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Так, стоимость нефти марки Brent, которая резко выросла в последние дни, остается выше 108 долларов за баррель. Brent при сохранении рисков вокруг Саудовской Аравии может удерживаться в районе 105-112 долларов за баррель, а курс доллара в ближайшей перспективе будет в диапазоне 83-86 рублей, считает Чернов. "Баланс рисков на валютном рынке, учитывая как сокращение покупок валюты Банком России и перспективу расширения профицита торгового баланса на фоне высоких цен на нефть и сдержанного экономического роста, так и технические факторы (слом повышательной тенденции, берущего начало в конце июня), пока остается смещенным в сторону укрепления рубля", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Он ожидает, что текущая фаза консолидации ключевых валют, наблюдаемая последние несколько дней, завершится выходом курсов в направлении 12 рублей к юаню и 82 – доллару, причем уже в ближайшие дни.
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рынок, торги, саудовская аравия, владимир чернов, евгений локтюхов, банк россии, псб
Рынок, Торги, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Чернов, Евгений Локтюхов, Банк России, ПСБ
11:35 16.09.2026
 
Курс юаня к рублю уверенно снижается на ряде факторов

Курс юаня к рублю в начале торгов среды уверенно снижается на ряде факторов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк" Московская биржа
 Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды уверенно снижается на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.19 мск опускается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В самом начале торгов он снижался минимально, на 1 копейку.
Высокая стоимость нефти пока остается одним из главных факторов поддержки курса российской валюты, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
Так, стоимость нефти марки Brent, которая резко выросла в последние дни, остается выше 108 долларов за баррель.
Brent при сохранении рисков вокруг Саудовской Аравии может удерживаться в районе 105-112 долларов за баррель, а курс доллара в ближайшей перспективе будет в диапазоне 83-86 рублей, считает Чернов.
"Баланс рисков на валютном рынке, учитывая как сокращение покупок валюты Банком России и перспективу расширения профицита торгового баланса на фоне высоких цен на нефть и сдержанного экономического роста, так и технические факторы (слом повышательной тенденции, берущего начало в конце июня), пока остается смещенным в сторону укрепления рубля", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Он ожидает, что текущая фаза консолидации ключевых валют, наблюдаемая последние несколько дней, завершится выходом курсов в направлении 12 рублей к юаню и 82 – доллару, причем уже в ближайшие дни.
 
РынокТоргиСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ЧерновЕвгений ЛоктюховБанк РоссииПСБ
 
 
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