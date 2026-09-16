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Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой

Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой - 16.09.2026, ПРАЙМ

Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой

Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:14+0300

2026-09-16T12:14+0300

2026-09-16T12:14+0300

рынок

финансы

сергей швецов

акра

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов. "Московская биржа к 1 декабря сделает технологическую готовность (к торгам криптовалютой - ред.). Я надеюсь, нормативные акты к тому моменту уже будут выпущены", - сказал он на IV Форуме АКРА "Цифровые финансы". По его словам, сами торги предполагаются как в рублях, так и в квазидолларах. В апреле Швецов говорил, что Московская биржа планирует начать операции с криптовалютами в начале следующего года, и технологически будет готова к этому с момента вступления в силу закона, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, сергей швецов, акра