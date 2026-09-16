Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/mosbirzha-873345548.html
Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой
Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой - 16.09.2026, ПРАЙМ
Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой
Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:14+0300
2026-09-16T12:14+0300
рынок
финансы
сергей швецов
акра
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1c/871833932_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_954056cf1383bb386da3dd2622654443.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов. "Московская биржа к 1 декабря сделает технологическую готовность (к торгам криптовалютой - ред.). Я надеюсь, нормативные акты к тому моменту уже будут выпущены", - сказал он на IV Форуме АКРА "Цифровые финансы". По его словам, сами торги предполагаются как в рублях, так и в квазидолларах. В апреле Швецов говорил, что Московская биржа планирует начать операции с криптовалютами в начале следующего года, и технологически будет готова к этому с момента вступления в силу закона, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1c/871833932_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_43f9f84c5d58e892b245307b0756c640.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, сергей швецов, акра
Рынок, Финансы, Сергей Швецов, АКРА
12:14 16.09.2026
 
Московская биржа к 1 декабря будет готова к торгам криптовалютой

Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов.
"Московская биржа к 1 декабря сделает технологическую готовность (к торгам криптовалютой - ред.). Я надеюсь, нормативные акты к тому моменту уже будут выпущены", - сказал он на IV Форуме АКРА "Цифровые финансы".
По его словам, сами торги предполагаются как в рублях, так и в квазидолларах.
В апреле Швецов говорил, что Московская биржа планирует начать операции с криптовалютами в начале следующего года, и технологически будет готова к этому с момента вступления в силу закона, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
 
РынокФинансыСергей ШвецовАКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала