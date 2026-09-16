Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/moskva-873333671.html
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября - 16.09.2026, ПРАЙМ
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:38+0300
2026-09-16T08:38+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873333671.jpg?1789537088
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Как говорится на сайте мэра, на этих участках также будет запрещена парковка с 20.00 16 сентября до 23.59 19 сентября. "Девятнадцатого сентября с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - отмечается в сообщении. Кроме того, уточняется, что в субботу с 12.00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца. "Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. В период движения мотоколонны нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - отмечается в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
08:38 16.09.2026
 
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября из-за мотофестиваля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.
Как говорится на сайте мэра, на этих участках также будет запрещена парковка с 20.00 16 сентября до 23.59 19 сентября.
"Девятнадцатого сентября с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в субботу с 12.00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца.
"Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. В период движения мотоколонны нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - отмечается в сообщении.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала