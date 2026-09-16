https://1prime.ru/20260916/moskva-873333671.html

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября - 16.09.2026, ПРАЙМ

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T08:38+0300

2026-09-16T08:38+0300

2026-09-16T08:38+0300

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873333671.jpg?1789537088

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Как говорится на сайте мэра, на этих участках также будет запрещена парковка с 20.00 16 сентября до 23.59 19 сентября. "Девятнадцатого сентября с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - отмечается в сообщении. Кроме того, уточняется, что в субботу с 12.00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца. "Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. В период движения мотоколонны нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - отмечается в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва