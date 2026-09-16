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Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября - 16.09.2026, ПРАЙМ
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:38+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.
Как говорится на сайте мэра, на этих участках также будет запрещена парковка с 20.00 16 сентября до 23.59 19 сентября.
"Девятнадцатого сентября с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в субботу с 12.00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца.
"Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. В период движения мотоколонны нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - отмечается в сообщении.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября из-за мотофестиваля
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября с 15.00 до 23.59 и 19 сентября с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.
Как говорится на сайте мэра, на этих участках также будет запрещена парковка с 20.00 16 сентября до 23.59 19 сентября.
"Девятнадцатого сентября с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в субботу с 12.00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца.
"Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. В период движения мотоколонны нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - отмечается в сообщении.