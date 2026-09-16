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Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют
Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют - 16.09.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют
Московская биржа с 22 сентября начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автоматической пролонгацией ("вечными фьючерсами") на индексы... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:31+0300
2026-09-16T10:31+0300
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рынок
финансы
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автоматической пролонгацией ("вечными фьючерсами") на индексы популярных криптовалют - биткоина, эфира, соланы, рипла и трона, говорится в сообщении торговой площадки. "С 22 сентября 2026 года Московская биржа начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы Мосбиржи биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Новые контракты доступны только квалифицированным инвесторам", - говорится в сообщении. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива. Котировки новых контрактов — в долларах как значение соответствующего индекса, расчеты — в рублях. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0 и 0,35% соответственно. Коды новых контрактов: BTCUSDF, ETHUSDF, SOLUSDF, XRPUSDF и TRXUSDF. "Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов на работу с производными финансовыми инструментами на цифровые активы", - заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года сделки с этими контрактами совершили более 72 тысяч квалифицированных инвесторов, а общий объем операций превысил 600 миллиардов рублей, добавила Патрикеева. По ее словам, инфраструктура биржи гарантирует надежность расчетов, прозрачность ценообразования и защиту прав участников торгов.
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рынок, финансы, мосбиржа
Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют
Мосбиржа с 22 сентября начнет торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автоматической пролонгацией ("вечными фьючерсами") на индексы популярных криптовалют - биткоина, эфира, соланы, рипла и трона, говорится в сообщении торговой площадки.
"С 22 сентября 2026 года Московская биржа начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы Мосбиржи
биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Новые контракты доступны только квалифицированным инвесторам", - говорится в сообщении.
Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива.
Котировки новых контрактов — в долларах как значение соответствующего индекса, расчеты — в рублях. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0 и 0,35% соответственно. Коды новых контрактов: BTCUSDF, ETHUSDF, SOLUSDF, XRPUSDF и TRXUSDF.
"Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов на работу с производными финансовыми инструментами на цифровые активы", - заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года сделки с этими контрактами совершили более 72 тысяч квалифицированных инвесторов, а общий объем операций превысил 600 миллиардов рублей, добавила Патрикеева.
По ее словам, инфраструктура биржи гарантирует надежность расчетов, прозрачность ценообразования и защиту прав участников торгов.