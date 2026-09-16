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Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют

Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют - 16.09.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа начала торги вечными фьючерсами на индексы популярных криптовалют

Московская биржа с 22 сентября начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автоматической пролонгацией ("вечными фьючерсами") на индексы... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:31+0300

2026-09-16T10:31+0300

2026-09-16T10:31+0300

рынок

финансы

мосбиржа

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автоматической пролонгацией ("вечными фьючерсами") на индексы популярных криптовалют - биткоина, эфира, соланы, рипла и трона, говорится в сообщении торговой площадки. "С 22 сентября 2026 года Московская биржа начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы Мосбиржи биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Новые контракты доступны только квалифицированным инвесторам", - говорится в сообщении. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива. Котировки новых контрактов — в долларах как значение соответствующего индекса, расчеты — в рублях. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0 и 0,35% соответственно. Коды новых контрактов: BTCUSDF, ETHUSDF, SOLUSDF, XRPUSDF и TRXUSDF. "Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов на работу с производными финансовыми инструментами на цифровые активы", - заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года сделки с этими контрактами совершили более 72 тысяч квалифицированных инвесторов, а общий объем операций превысил 600 миллиардов рублей, добавила Патрикеева. По ее словам, инфраструктура биржи гарантирует надежность расчетов, прозрачность ценообразования и защиту прав участников торгов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, мосбиржа