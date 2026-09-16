https://1prime.ru/20260916/mts-873336701.html
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы - 16.09.2026, ПРАЙМ
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:47+0300
2026-09-16T09:47+0300
2026-09-16T09:47+0300
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873336701.jpg?1789541263
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании.
"ПАО "МТС" сообщает об утверждении советом директоров новой дивидендной политики на 2027-2028 годы… Согласно новой дивидендной политике, МТС планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, при этом первая выплата может быть осуществлена в январе 2027 года", - говорится в отчете.
В отчете уточняется, что совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов, на заседании вчера, 15 сентября.
Отмечается, что нововведения предполагают направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам. Также минимальный целевой размер возврата стоимости им в течение каждого календарного года действия политики составляет 70 миллиардов рублей.
В отчете отмечается, что выкуп акций, находящихся в обращении, в рамках обеспечения возврата капитала акционерам будет осуществляться на основании отдельного решения совета директоров МТС.
"МТС будет регулярно раскрывать информацию о приобретении собственных акций в рамках дивидендной политики в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками", - добавили там.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании.
"ПАО "МТС" сообщает об утверждении советом директоров новой дивидендной политики на 2027-2028 годы… Согласно новой дивидендной политике, МТС планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, при этом первая выплата может быть осуществлена в январе 2027 года", - говорится в отчете.
В отчете уточняется, что совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов, на заседании вчера, 15 сентября.
Отмечается, что нововведения предполагают направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам. Также минимальный целевой размер возврата стоимости им в течение каждого календарного года действия политики составляет 70 миллиардов рублей.
В отчете отмечается, что выкуп акций, находящихся в обращении, в рамках обеспечения возврата капитала акционерам будет осуществляться на основании отдельного решения совета директоров МТС.
"МТС будет регулярно раскрывать информацию о приобретении собственных акций в рамках дивидендной политики в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками", - добавили там.