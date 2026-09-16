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МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы - 16.09.2026, ПРАЙМ
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МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы - 16.09.2026, ПРАЙМ
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы
Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:47+0300
2026-09-16T09:47+0300
мтс
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании. "ПАО "МТС" сообщает об утверждении советом директоров новой дивидендной политики на 2027-2028 годы… Согласно новой дивидендной политике, МТС планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, при этом первая выплата может быть осуществлена в январе 2027 года", - говорится в отчете. В отчете уточняется, что совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов, на заседании вчера, 15 сентября. Отмечается, что нововведения предполагают направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам. Также минимальный целевой размер возврата стоимости им в течение каждого календарного года действия политики составляет 70 миллиардов рублей. В отчете отмечается, что выкуп акций, находящихся в обращении, в рамках обеспечения возврата капитала акционерам будет осуществляться на основании отдельного решения совета директоров МТС. "МТС будет регулярно раскрывать информацию о приобретении собственных акций в рамках дивидендной политики в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками", - добавили там.
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мтс
МТС
09:47 16.09.2026
 
МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы

МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, выплата дивидендов планируется не реже трех раз в год, говорится в отчете компании.
"ПАО "МТС" сообщает об утверждении советом директоров новой дивидендной политики на 2027-2028 годы… Согласно новой дивидендной политике, МТС планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, при этом первая выплата может быть осуществлена в январе 2027 года", - говорится в отчете.
В отчете уточняется, что совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов, на заседании вчера, 15 сентября.
Отмечается, что нововведения предполагают направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам. Также минимальный целевой размер возврата стоимости им в течение каждого календарного года действия политики составляет 70 миллиардов рублей.
В отчете отмечается, что выкуп акций, находящихся в обращении, в рамках обеспечения возврата капитала акционерам будет осуществляться на основании отдельного решения совета директоров МТС.
"МТС будет регулярно раскрывать информацию о приобретении собственных акций в рамках дивидендной политики в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками", - добавили там.
 
МТС
 
 
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