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Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили
Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили - 16.09.2026, ПРАЙМ
Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили
Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено, сообщили в среду РИА Новости в компании "Ветбиохим". | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:28+0300
2026-09-16T19:28+0300
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россельхознадзор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено, сообщили в среду РИА Новости в компании "Ветбиохим". Ранее в среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины. "Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено", - рассказали в компании. В компании выразили соболезнования владельцам животных. "Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных. Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку - личная боль", - подчеркнули в "Ветбиохиме". Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".
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бизнес, общество , россельхознадзор, домашние животные, вакцинация
Бизнес, Общество , Россельхознадзор, домашние животные, вакцинация
19:28 16.09.2026
 
Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили

"Ветбиохим": производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено, сообщили в среду РИА Новости в компании "Ветбиохим".
Ранее в среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины.
"Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено", - рассказали в компании.
В компании выразили соболезнования владельцам животных. "Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных. Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку - личная боль", - подчеркнули в "Ветбиохиме".
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".
 
БизнесОбществоРоссельхознадзордомашние животныевакцинация
 
 
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