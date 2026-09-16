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Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили

Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили - 16.09.2026, ПРАЙМ

Производство всех серий вакцины "Мультикан" приостановили

Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено, сообщили в среду РИА Новости в компании "Ветбиохим". | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:28+0300

2026-09-16T19:28+0300

2026-09-16T19:28+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено, сообщили в среду РИА Новости в компании "Ветбиохим". Ранее в среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Позднее "Ветбиохим" сообщил РИА Новости, что начался процесс уничтожения серии вакцины. "Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлено", - рассказали в компании. В компании выразили соболезнования владельцам животных. "Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных. Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку - личная боль", - подчеркнули в "Ветбиохиме". Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали от вакцины "Мультикан-8".

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бизнес, общество , россельхознадзор, домашние животные, вакцинация