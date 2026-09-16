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"Ветбиохим" уничтожит серию "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки

"Ветбиохим" уничтожит серию "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Ветбиохим" уничтожит серию "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки

Компания "Ветбиохим" начала уничтожать серию вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки, сообщили РИА Новости в компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T19:55+0300

бизнес

общество

россельхознадзор

домашние животные

собаки

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания "Ветбиохим" начала уничтожать серию вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки, сообщили РИА Новости в компании. В среду Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. "Мы получили сведения о выявлении вируса болезни Ауески. Для компании это серьезный вызов. Уже с 18 августа мы самостоятельно проводим работу по изъятию серии и сейчас ведем процесс уничтожения вакцины", - говорится в сообщении.В компании отметили, что специалисты забирают на исследование контрольные пробы с каждой возвращенной партии. "Стоит отметить, что в архивных образцах и тех образцах, что мы сдали на исследование, вируса Ауески не обнаружено. На предприятии проходят все предусмотренные протоколом мероприятия", - подчеркнули в компании. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи собаки пострадали от вакцины "Мультикан-8".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россельхознадзор, домашние животные, собаки