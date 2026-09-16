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Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД

Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД - 16.09.2026, ПРАЙМ

Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД

Глава Минтранса России Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в совет директоров ОАО "РЖД", следует из сообщения компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T20:03+0300

финансы

антон силуанов

олег белозеров

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минтранса России Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в совет директоров ОАО "РЖД", следует из сообщения компании. Покинула состав первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. Остались в совете директоров: гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, вице-премьер РФ Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев. Независимыми директорами сохранили места: ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин, гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева. Всего в совете директоров 13 человек. Состав совета директоров РЖД утверждается правительством России. 100% акций компании принадлежит государству.

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финансы, антон силуанов, олег белозеров, кирилл дмитриев, ржд, рфпи, совкомфлот