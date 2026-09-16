https://1prime.ru/20260916/nikitin-873365899.html
Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД
Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД - 16.09.2026, ПРАЙМ
Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД
Глава Минтранса России Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в совет директоров ОАО "РЖД", следует из сообщения компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:55+0300
2026-09-16T19:55+0300
2026-09-16T20:03+0300
финансы
антон силуанов
олег белозеров
кирилл дмитриев
ржд
рфпи
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873365899.jpg?1789578226
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минтранса России Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в совет директоров ОАО "РЖД", следует из сообщения компании. Покинула состав первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. Остались в совете директоров: гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, вице-премьер РФ Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев. Независимыми директорами сохранили места: ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин, гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева. Всего в совете директоров 13 человек. Состав совета директоров РЖД утверждается правительством России. 100% акций компании принадлежит государству.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, антон силуанов, олег белозеров, кирилл дмитриев, ржд, рфпи, совкомфлот
Финансы, Антон Силуанов, Олег Белозеров, Кирилл Дмитриев, РЖД, РФПИ, Совкомфлот
Никитин и Силуанов вошли в совет директоров РЖД
Глава Минтранса Никитин и министр финансов Силуанов вошли в совет директоров РЖД
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минтранса России Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в совет директоров ОАО "РЖД", следует из сообщения компании.
Покинула состав первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.
Остались в совете директоров: гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, вице-премьер РФ Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев.
Независимыми директорами сохранили места: ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин, гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.
Всего в совете директоров 13 человек.
Состав совета директоров РЖД утверждается правительством России. 100% акций компании принадлежит государству.