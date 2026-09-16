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НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами

НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами - 16.09.2026, ПРАЙМ

НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис оплаты смарт-часами, при этом платежи по часам работают даже при отсутствии интернета, сообщается в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:24+0300

2026-09-16T13:24+0300

2026-09-16T14:42+0300

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финансы

нспк

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис оплаты смарт-часами, при этом платежи по часам работают даже при отсутствии интернета, сообщается в пресс-релизе НСПК."Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг", - заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев.Он также добавил, что оплата по смарт-часам доступна для пользователей всех банков, подключенных к Mir Pay, а платежи по часам работают даже при отсутствии интернета - вся необходимая для этого информация заранее загружается в устройство.Согласно материалам службы поддержки, Mir Pay доступен на смарт-часах следующих моделей: Huawei Watch 5; Huawei Watch Ultimate 2.В материале также поясняется, как проходит оплата смарт-часами. Так, пользователь активирует экран часов поворотом запястья и подносит устройство к терминалу, транзакция обрабатывается мгновенно."При этом все операции, совершенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы "Мир" наравне с операциями по карте", - сказано там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, нспк