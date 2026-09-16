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НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами - 16.09.2026, ПРАЙМ
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НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами
НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами - 16.09.2026, ПРАЙМ
НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами
Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис оплаты смарт-часами, при этом платежи по часам работают даже при отсутствии интернета, сообщается в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:24+0300
2026-09-16T14:42+0300
технологии
финансы
нспк
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис оплаты смарт-часами, при этом платежи по часам работают даже при отсутствии интернета, сообщается в пресс-релизе НСПК."Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг", - заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев.Он также добавил, что оплата по смарт-часам доступна для пользователей всех банков, подключенных к Mir Pay, а платежи по часам работают даже при отсутствии интернета - вся необходимая для этого информация заранее загружается в устройство.Согласно материалам службы поддержки, Mir Pay доступен на смарт-часах следующих моделей: Huawei Watch 5; Huawei Watch Ultimate 2.В материале также поясняется, как проходит оплата смарт-часами. Так, пользователь активирует экран часов поворотом запястья и подносит устройство к терминалу, транзакция обрабатывается мгновенно."При этом все операции, совершенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы "Мир" наравне с операциями по карте", - сказано там.
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192
40
192
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технологии, финансы, нспк
Технологии, Финансы, НСПК
13:24 16.09.2026 (обновлено: 14:42 16.09.2026)
 
НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами

НСПК запустила сервис оплаты смарт-часами

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) запустила сервис оплаты смарт-часами, при этом платежи по часам работают даже при отсутствии интернета, сообщается в пресс-релизе НСПК.
"Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг", - заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев.
Он также добавил, что оплата по смарт-часам доступна для пользователей всех банков, подключенных к Mir Pay, а платежи по часам работают даже при отсутствии интернета - вся необходимая для этого информация заранее загружается в устройство.
Согласно материалам службы поддержки, Mir Pay доступен на смарт-часах следующих моделей: Huawei Watch 5; Huawei Watch Ultimate 2.
В материале также поясняется, как проходит оплата смарт-часами. Так, пользователь активирует экран часов поворотом запястья и подносит устройство к терминалу, транзакция обрабатывается мгновенно.
"При этом все операции, совершенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы "Мир" наравне с операциями по карте", - сказано там.
 
ТехнологииФинансыНСПК
 
 
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