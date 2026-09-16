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Объем розничных продаж в США в августе вырос на 1,2%

Объем розничных продаж в США в августе вырос на 1,2% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Объем розничных продаж в США в августе вырос на 1,2%

Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 1,2% по отношению к июлю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:47+0300

2026-09-16T15:47+0300

2026-09-16T15:47+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 1,2% по отношению к июлю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,8%.

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бизнес, мировая экономика, сша