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В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота

В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота

Объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Дмитрий Демешин. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:18+0300

2026-09-16T14:18+0300

2026-09-16T14:18+0300

промышленность

россия

хабаровский край

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Дмитрий Демешин. В среду Путин провел рабочую встречу с Демешиным. "Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых. По добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза (увеличилось - ред.), по добыче олова - в 1,4 (раза - ред.), по добыче золота - в 1,2 раза", - доложил Путину Демешин.

хабаровский край

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промышленность, россия, хабаровский край, владимир путин