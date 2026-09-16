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В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота
В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота
Объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Дмитрий Демешин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:18+0300
2026-09-16T14:18+0300
2026-09-16T14:18+0300
промышленность
россия
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Дмитрий Демешин.
В среду Путин провел рабочую встречу с Демешиным.
"Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых. По добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза (увеличилось - ред.), по добыче олова - в 1,4 (раза - ред.), по добыче золота - в 1,2 раза", - доложил Путину Демешин.
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промышленность, россия, хабаровский край, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, Хабаровский край, Владимир Путин
В Хабаровском крае увеличились объемы добычи меди, олова и золота
Демешин: объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объемы добычи меди, олова и золота увеличились в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Дмитрий Демешин.
В среду Путин провел рабочую встречу с Демешиным.
"Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых. По добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза (увеличилось - ред.), по добыче олова - в 1,4 (раза - ред.), по добыче золота - в 1,2 раза", - доложил Путину Демешин.