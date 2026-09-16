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Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей на авиаперевозки - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей на авиаперевозки
Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей на авиаперевозки - 16.09.2026, ПРАЙМ
Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей на авиаперевозки
Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей субсидий на авиаперевозки, всего в 2026 году региону выделят 1,2 миллиарда рублей на эти цели, сообщил | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:12+0300
2026-09-16T18:12+0300
бизнес
россия
росавиация
минфин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей субсидий на авиаперевозки, всего в 2026 году региону выделят 1,2 миллиарда рублей на эти цели, сообщил Минтранс РФ. "На субсидирование авиаперевозок дополнительно выделят 583,5 миллиона рублей. С учетом ранее направленных средств общий объем поддержки в 2026 году составит 1,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков отметил, что, по ожиданиям Минтранса, к концу года субсидируемые перевозки будут охватывать порядка 180 тысяч жителей региона, включая студентов. По его словам, все необходимые решения уже приняты, а средства доведены до Росавиации. Также 685,3 миллиона будет выделено на закупку 44 новых автобусов. Кроме того, на морские грузоперевозки в этом году предусмотрено 5 миллиардов рублей, а на железнодорожные пассажирские - 2,6 миллиарда ежегодно. "По поручению президента совместно с Минфином прорабатывается выделение господдержки для снижения тарифов на ж/д грузоперевозки", - добавили в Минтрансе.
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бизнес, россия, росавиация, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация, Минфин
18:12 16.09.2026
 
Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей на авиаперевозки

Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей субсидий на авиаперевозки

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Калининградская область получит еще 583,5 миллиона рублей субсидий на авиаперевозки, всего в 2026 году региону выделят 1,2 миллиарда рублей на эти цели, сообщил Минтранс РФ.
"На субсидирование авиаперевозок дополнительно выделят 583,5 миллиона рублей. С учетом ранее направленных средств общий объем поддержки в 2026 году составит 1,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков отметил, что, по ожиданиям Минтранса, к концу года субсидируемые перевозки будут охватывать порядка 180 тысяч жителей региона, включая студентов. По его словам, все необходимые решения уже приняты, а средства доведены до Росавиации.
Также 685,3 миллиона будет выделено на закупку 44 новых автобусов. Кроме того, на морские грузоперевозки в этом году предусмотрено 5 миллиардов рублей, а на железнодорожные пассажирские - 2,6 миллиарда ежегодно.
"По поручению президента совместно с Минфином прорабатывается выделение господдержки для снижения тарифов на ж/д грузоперевозки", - добавили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯРосавиацияМинфин
 
 
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