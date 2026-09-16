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На Октоберфесте в Мюнхене пиво подорожало на 40 процентов

На Октоберфесте в Мюнхене пиво подорожало на 40 процентов - 16.09.2026, ПРАЙМ

На Октоберфесте в Мюнхене пиво подорожало на 40 процентов

Литровая кружка пива на немецком фестивале Октоберфест в Мюнхене обойдется посетителям в этом году в среднем в 15,61 евро, пенный напиток за последние 40 лет... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:59+0300

2026-09-16T15:59+0300

2026-09-16T15:59+0300

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БЕРЛИН, 16 сен - ПРАЙМ. Литровая кружка пива на немецком фестивале Октоберфест в Мюнхене обойдется посетителям в этом году в среднем в 15,61 евро, пенный напиток за последние 40 лет подорожал на 400%, сообщает агентство DPA со ссылкой на экономическое исследование банка UniCredit. "В этом году кружка пива стоит (на фестивале - ред.) от 14,80 до 15,90 евро - в среднем 15,61 евро... С 1985 года пиво подорожало в пять раз, что в долгосрочной перспективе значительно опережает общий уровень инфляции в Германии", - говорится в публикации. Уточняется, что с 1985 года пиво на фестивале стало стоить больше на 400%, тогда как остальные товары и услуги в Германии выросли в цене за этот период на 120%. При этом текущий рост цен на пиво составил 2,38%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в ФРГ. Эксперты предполагают, что "фестивальная инфляция", возможно, уже преодолела свой пик, так как рестораторы начали учитывать законы спроса и предложения. Главный фестиваль Германии, Октоберфест, в 2026 году проводится с 19 сентября по 4 октября. Ежегодно он собирает в Мюнхене более шести миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает семь миллионов человек.

германия

мюнхен

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бизнес, мировая экономика, германия, мюнхен, фрг, unicredit