Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/openai-873342178.html
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ - 16.09.2026, ПРАЙМ
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ
Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:04+0300
2026-09-16T11:15+0300
рынок
технологии
финансы
openai
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/54/827685466_0:107:3076:1837_1920x0_80_0_0_7145bcd782e3dcbf14e11f2ed2151c8f.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В мае 2025 года агентство Блумберг сообщало, что OpenAI планирует развивать огромный центр обработки данных в ОАЭ, который может стать крупнейшим в мире. Предполагалось, что OpenAI планировала стать ключевым арендодателем в новом центре обработки данных в Абу-Даби. Центр должен был использовать энергию, эквивалентную энергии пяти ядерных реакторов."Реализация этой сделки (со стороны компании OpenAI - ред.), судя по всему, приостановлена ... OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта", - пишет издание. В самой компании не ответили на запрос Wall Street Journal прокомментировать информацию.Как отмечает Wall Street Journal, получившие повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке объекты Amazon Web Services в Абу-Даби и аналогичный комплекс в Бахрейне по-прежнему практически не функционируют. Компания рекомендовала клиентам перенести данные в другие регионы на время восстановительных работ, однако точных сроков их завершения не назвала. Издание отмечает, что ситуация создала серьезные риски для компаний из США, рассматривающих возможность инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/54/827685466_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2c740eb4c1749d35ec358cba2025880f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, технологии, финансы, openai, financial times
Рынок, Технологии, Финансы, OpenAI, Financial Times
11:04 16.09.2026 (обновлено: 11:15 16.09.2026)
 
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ

WSJ: компания OpenAI приостановила аренду крупнейшего в мире центра обработки данных в ОАЭ

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В мае 2025 года агентство Блумберг сообщало, что OpenAI планирует развивать огромный центр обработки данных в ОАЭ, который может стать крупнейшим в мире. Предполагалось, что OpenAI планировала стать ключевым арендодателем в новом центре обработки данных в Абу-Даби. Центр должен был использовать энергию, эквивалентную энергии пяти ядерных реакторов.
"Реализация этой сделки (со стороны компании OpenAI - ред.), судя по всему, приостановлена ... OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта", - пишет издание. В самой компании не ответили на запрос Wall Street Journal прокомментировать информацию.
Как отмечает Wall Street Journal, получившие повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке объекты Amazon Web Services в Абу-Даби и аналогичный комплекс в Бахрейне по-прежнему практически не функционируют. Компания рекомендовала клиентам перенести данные в другие регионы на время восстановительных работ, однако точных сроков их завершения не назвала. Издание отмечает, что ситуация создала серьезные риски для компаний из США, рассматривающих возможность инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов долларов.
 
РынокТехнологииФинансыOpenAIFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала