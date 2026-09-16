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OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ - 16.09.2026, ПРАЙМ
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ
Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:04+0300
2026-09-16T11:04+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В мае 2025 года агентство Блумберг сообщало, что OpenAI планирует развивать огромный центр обработки данных в ОАЭ, который может стать крупнейшим в мире. Предполагалось, что OpenAI планировала стать ключевым арендодателем в новом центре обработки данных в Абу-Даби. Центр должен был использовать энергию, эквивалентную энергии пяти ядерных реакторов."Реализация этой сделки (со стороны компании OpenAI - ред.), судя по всему, приостановлена ... OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта", - пишет издание. В самой компании не ответили на запрос Wall Street Journal прокомментировать информацию.Как отмечает Wall Street Journal, получившие повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке объекты Amazon Web Services в Абу-Даби и аналогичный комплекс в Бахрейне по-прежнему практически не функционируют. Компания рекомендовала клиентам перенести данные в другие регионы на время восстановительных работ, однако точных сроков их завершения не назвала. Издание отмечает, что ситуация создала серьезные риски для компаний из США, рассматривающих возможность инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов долларов.
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рынок, технологии, финансы, openai, financial times
Рынок, Технологии, Финансы, OpenAI, Financial Times
OpenAI приостановила планы по аренде центра обработки данных в ОАЭ
WSJ: компания OpenAI приостановила аренду крупнейшего в мире центра обработки данных в ОАЭ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приостановила реализацию планов по аренде огромного центра обработки данных в ОАЭ после того, как подобные объекты получили повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В мае 2025 года агентство Блумберг сообщало, что OpenAI планирует развивать огромный центр обработки данных в ОАЭ, который может стать крупнейшим в мире. Предполагалось, что OpenAI планировала стать ключевым арендодателем в новом центре обработки данных в Абу-Даби. Центр должен был использовать энергию, эквивалентную энергии пяти ядерных реакторов.
"Реализация этой сделки (со стороны компании OpenAI - ред.), судя по всему, приостановлена ... OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта", - пишет издание. В самой компании не ответили на запрос Wall Street Journal прокомментировать информацию.
Как отмечает Wall Street Journal, получившие повреждения в ходе конфликта на Ближнем Востоке объекты Amazon Web Services в Абу-Даби и аналогичный комплекс в Бахрейне по-прежнему практически не функционируют. Компания рекомендовала клиентам перенести данные в другие регионы на время восстановительных работ, однако точных сроков их завершения не назвала. Издание отмечает, что ситуация создала серьезные риски для компаний из США, рассматривающих возможность инвестиций, исчисляемых десятками миллиардов долларов.