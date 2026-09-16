https://1prime.ru/20260916/openai-873353146.html

ИИ-агенты OpenAI искали уязвимости в платформе Hugging Face перед взломом

ИИ-агенты OpenAI искали уязвимости в платформе Hugging Face перед взломом - 16.09.2026, ПРАЙМ

ИИ-агенты OpenAI искали уязвимости в платформе Hugging Face перед взломом

Агенты искусственного интеллекта (ИИ) разработчика чат-бота ChatGPT, американской OpenAI, проводили проверку на уязвимости в системе платформы по машинному... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:49+0300

2026-09-16T14:49+0300

2026-09-16T14:51+0300

технологии

нью-йорк

openai

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Агенты искусственного интеллекта (ИИ) разработчика чат-бота ChatGPT, американской OpenAI, проводили проверку на уязвимости в системе платформы по машинному обучению Hugging Face примерно за два месяца до того, как взломать ее, передает агентство Рейтер со ссылкой на исследователей. В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты. "Самовольные ИИ-агенты OpenAI взломали аккаунты пользователей Hugging Face и проверили сам сайт на наличие уязвимостей еще в мае, почти за два месяца до того, как взлом репозитария с открытым исходным кодом привлек всеобщее внимание в июле, согласно данным исследователей, которые проанализировали данную активность", - говорится в сообщении. Независимый исследователь Йонас Видерманн-Меллер (Jonas Wiedermann-Moeller) сообщил агентству Рейтер, что на прошлой неделе обнаружил признаки того, что ИИ-агенты взломали аккаунты двух пользователей Hugging Face и использовали их для отправки файлов необычного формата на серверы компании еще 13 мая. Видерманн-Меллер и другие исследователи отметили, что такое поведение напоминает попытку определить или протестировать части платформы для поиска путей проникновения, однако подчеркнули, что нет доказательств, что эти попытки могли привести к взлому, передает агентство. Представитель OpenAI Дрю Пусатери (Drew Pusateri) сообщил, что компания раскрыла события 13 мая и уведомила в частном порядке Hugging Face об активности, на которую обратил внимание Видерманн-Меллер. "(Компания - ред.) стремится к прозрачности относительно данных вопросов и готова делиться тем, что находит в процессе проверки", - цитируются его слова в материале. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других связанных с искусственным интеллектов материалов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, компания основана в 2016 году.

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технологии, нью-йорк, openai