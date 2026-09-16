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Опрос показал, как блог помогает при трудоустройстве - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, как блог помогает при трудоустройстве
Опрос показал, как блог помогает при трудоустройстве - 16.09.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, как блог помогает при трудоустройстве
Россияне считают, что личный блог может помочь при трудоустройстве, а более 40% блогеров хотя бы раз указывали его в резюме, рассказали РИА Новости в компаниях... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:32+0300
2026-09-16T09:32+0300
технологии
бизнес
superjob
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что личный блог может помочь при трудоустройстве, а более 40% блогеров хотя бы раз указывали его в резюме, рассказали РИА Новости в компаниях "Дзен" и SuperJob в день HR-менеджера. "Большинство россиян считают, что личный блог или канал может усилить позицию кандидата на рынке труда. 37% респондентов считают его преимуществом, но не для всех профессий, 19% уверены, что блог безусловно может стать плюсом при трудоустройстве, еще 8% отмечают, что он особенно полезен на старте карьеры", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи респондентов из разных регионов России. Отмечается, что среди тех, кто ведет или раньше вел личный блог, 43% хотя бы раз указывали его в резюме: 15% делают это всегда, еще 28% - в зависимости от вакансии. Кроме того, почти треть опрошенных россиян считают, что блог нужно показывать как отдельное достижение с конкретными результатами: аудиторией, охватами и доходом. По мнению респондентов, ведение блога помогает чаще в творческих профессиях: дизайне, фотографии, видео, журналистике и смежных направлениях. Также блог считают полезным для строительно-монтажных работ, финансов и инвестиций, образования, IT-специальностей, медицины и психологии. В исследовании добавили, что для части авторов личный канал уже становится источником карьерных возможностей. Треть россиян, которые ведут или раньше вели блог, получали предложения о работе или подработке благодаря своему каналу. При этом 40% респондентов готовы рассмотреть запуск блога специально для усиления резюме и карьерных перспектив. "Отдельно респонденты оценили ситуацию, когда личный канал сотрудника используют в рабочих целях. 37% считают, что работодатель должен дополнительно оплачивать такую активность: в виде бонуса к зарплате или оплаты размещения в канале", - отмечается там.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
технологии, бизнес, superjob
Технологии, Бизнес, SuperJob
09:32 16.09.2026
 
Опрос показал, как блог помогает при трудоустройстве

"Дзен" и SuperJob: более 40% россиян считают, что личный блог поможет при трудоустройстве

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что личный блог может помочь при трудоустройстве, а более 40% блогеров хотя бы раз указывали его в резюме, рассказали РИА Новости в компаниях "Дзен" и SuperJob в день HR-менеджера.
"Большинство россиян считают, что личный блог или канал может усилить позицию кандидата на рынке труда. 37% респондентов считают его преимуществом, но не для всех профессий, 19% уверены, что блог безусловно может стать плюсом при трудоустройстве, еще 8% отмечают, что он особенно полезен на старте карьеры", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи респондентов из разных регионов России.
Отмечается, что среди тех, кто ведет или раньше вел личный блог, 43% хотя бы раз указывали его в резюме: 15% делают это всегда, еще 28% - в зависимости от вакансии.
Кроме того, почти треть опрошенных россиян считают, что блог нужно показывать как отдельное достижение с конкретными результатами: аудиторией, охватами и доходом.
По мнению респондентов, ведение блога помогает чаще в творческих профессиях: дизайне, фотографии, видео, журналистике и смежных направлениях. Также блог считают полезным для строительно-монтажных работ, финансов и инвестиций, образования, IT-специальностей, медицины и психологии.
В исследовании добавили, что для части авторов личный канал уже становится источником карьерных возможностей. Треть россиян, которые ведут или раньше вели блог, получали предложения о работе или подработке благодаря своему каналу. При этом 40% респондентов готовы рассмотреть запуск блога специально для усиления резюме и карьерных перспектив.
"Отдельно респонденты оценили ситуацию, когда личный канал сотрудника используют в рабочих целях. 37% считают, что работодатель должен дополнительно оплачивать такую активность: в виде бонуса к зарплате или оплаты размещения в канале", - отмечается там.
 
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