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Минтранс поделился планами по росту производительности труда на транспорте - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс поделился планами по росту производительности труда на транспорте
Минтранс поделился планами по росту производительности труда на транспорте - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс поделился планами по росту производительности труда на транспорте
Транспортная отрасль, занимающая восьмое место в списке лидеров по производительности труда в России, к 2030 году должна занять пятое место в этом рейтинге,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:16+0300
2026-09-16T19:26+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Транспортная отрасль, занимающая восьмое место в списке лидеров по производительности труда в России, к 2030 году должна занять пятое место в этом рейтинге, сообщили в Минтрансе России. На заседании Коллегии Минтранса под председательством министра транспорта Андрея Никитина участники обсудили предложения по повышению производительности труда. В дискуссии приняли участие представители Минэкономразвития, Научного центра Минтранса, Федерального центра компетенций, регионов, РЖД и транспортных предприятий. "Повышение производительности труда становится одной из ключевых задач ее развития… К 2030 году поставлена цель обеспечить рост на 67% и войти в пятерку лидеров среди отраслей экономики. Сейчас транспорт занимает восьмое место", - говорится в сообщении. В ходе заседания было отмечено, что транспорт обеспечивает около 7% ВВП страны, и в этой отрасли заняты почти 6 миллионов человек. Кроме того, в 2025 году показатель производительности труда вырос на 4,5% при плане 3,7%. "Работа по повышению производительности труда должна охватить не менее 40% предприятий отрасли, а темпы роста зарплат – опережать среднюю динамику по стране", - добавили в ведомстве. Среди инструментов достижения поставленных целей обозначены автоматизация, внедрение технологий ИИ, роботизация и совершенствование рабочих процессов. Также научный центр Минтранса обеспечит мониторинг всех 95 тысяч предприятий в отрасли, а за достижение целевых показателей будут лично отвечать региональные министры транспорта. "Минтранс России определяет отраслевую стратегию, регионы организуют работу с предприятиями и обеспечивают внедрение инструментов повышения производительности", - пояснили в министерстве.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
19:16 16.09.2026 (обновлено: 19:26 16.09.2026)
 
Минтранс поделился планами по росту производительности труда на транспорте

Минтранс: транспорт к 2030 году должен войти в пятерку лидеров по производительности труда

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Транспортная отрасль, занимающая восьмое место в списке лидеров по производительности труда в России, к 2030 году должна занять пятое место в этом рейтинге, сообщили в Минтрансе России.
На заседании Коллегии Минтранса под председательством министра транспорта Андрея Никитина участники обсудили предложения по повышению производительности труда.
В дискуссии приняли участие представители Минэкономразвития, Научного центра Минтранса, Федерального центра компетенций, регионов, РЖД и транспортных предприятий.
"Повышение производительности труда становится одной из ключевых задач ее развития… К 2030 году поставлена цель обеспечить рост на 67% и войти в пятерку лидеров среди отраслей экономики. Сейчас транспорт занимает восьмое место", - говорится в сообщении.
В ходе заседания было отмечено, что транспорт обеспечивает около 7% ВВП страны, и в этой отрасли заняты почти 6 миллионов человек. Кроме того, в 2025 году показатель производительности труда вырос на 4,5% при плане 3,7%.
"Работа по повышению производительности труда должна охватить не менее 40% предприятий отрасли, а темпы роста зарплат – опережать среднюю динамику по стране", - добавили в ведомстве.
Среди инструментов достижения поставленных целей обозначены автоматизация, внедрение технологий ИИ, роботизация и совершенствование рабочих процессов.
Также научный центр Минтранса обеспечит мониторинг всех 95 тысяч предприятий в отрасли, а за достижение целевых показателей будут лично отвечать региональные министры транспорта.
"Минтранс России определяет отраслевую стратегию, регионы организуют работу с предприятиями и обеспечивают внедрение инструментов повышения производительности", - пояснили в министерстве.
 
БизнесРЖД
 
 
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