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Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России

Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России - 16.09.2026, ПРАЙМ

Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России

Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T01:34+0300

2026-09-16T01:34+0300

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. За процедурную резолюцию проголосовало 214 законодателей, в то время как 211 выступили против. При этом двое демпартийцев, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, вопреки позиции остальных своих коллег присоединились к республиканцам и поддержали резолюцию. В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из РФ в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.

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мировая экономика, сша, иран, линдси грэм