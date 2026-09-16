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Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России
Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России - 16.09.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России
Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:34+0300
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
За процедурную резолюцию проголосовало 214 законодателей, в то время как 211 выступили против. При этом двое демпартийцев, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, вопреки позиции остальных своих коллег присоединились к республиканцам и поддержали резолюцию.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из РФ в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.
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мировая экономика, сша, иран, линдси грэм
Мировая экономика, США, ИРАН, Линдси Грэм
Палата представителей США одобрила резолюцию по санкциям против России
Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию по санкциям против России и Ирана
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
За процедурную резолюцию проголосовало 214 законодателей, в то время как 211 выступили против. При этом двое демпартийцев, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, вопреки позиции остальных своих коллег присоединились к республиканцам и поддержали резолюцию.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из РФ в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.