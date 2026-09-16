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Счетная палата США рассказала о тратах на отпуска федеральных служащих
Счетная палата США рассказала о тратах на отпуска федеральных служащих - 16.09.2026, ПРАЙМ
Счетная палата США рассказала о тратах на отпуска федеральных служащих
Власти США потратили около 6,7 миллиарда долларов на оплачиваемые отпуска федеральных служащих перед их увольнением в ходе реструктуризации госаппарата по... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T03:46+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Власти США потратили около 6,7 миллиарда долларов на оплачиваемые отпуска федеральных служащих перед их увольнением в ходе реструктуризации госаппарата по инициативе американского лидера Дональда Трампа, сообщила Счетная палата США.
В 2025 году Управление кадровой службы США рекомендовало федеральным ведомствам отправлять своих сотрудников в оплачиваемый административный отпуск перед тем, как окончательно уволить.
"По оценке Счетной палаты, в 2025 году федеральные агентства в рамках нашего обзора потратили 9,5 миллиардов на зарплаты сотрудникам в оплачиваемых административных отпусках... Палата подсчитала, что около 6,7 миллиарда из этой суммы связано с программой отсроченного увольнения", – говорится в отчете.
Анализ данных о заработной плате в 76 федеральных ведомствах показал, что объем использования оплачиваемых административных отпусков с 2023 по 2025 годы увеличился на 435%. В период реструктуризации правительства расходы на эти выплаты превышали показатель 2023 года в шесть раз.
Управление кадровой службы США в комментарии к отчету заявило, что приступило к реализации программы реструктуризации федеральных ведомств с четким пониманием ее затрат.
"Административный отпуск в рамках программы отсроченного увольнения был ограничен по времени: участники были отправлены в отпуск не ранее 28 января 2025 года и, как правило, уволены до 30 сентября 2025 года, а некоторые сотрудники, выходящие на пенсию, оставались в отпуске до 31 декабря 2025 года", – сообщили в кадровой службе.
По ее оценкам, подобный формат увольнений позволил сэкономить правительству более 20 миллиардов ежегодно за счет сокращения штата.
В январе 2025 года, сразу после вступления Трампа во второй срок, администрация запустила кампанию по массовому сокращению федерального аппарата. Она сочетала принудительные увольнения с добровольными: сотрудник подавал заявление об отставке, но продолжал получать зарплату и льготы, освобождаясь при этом от обязанности являться в офис.
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общество , сша, дональд трамп, счетная палата
Общество , США, Дональд Трамп, Счетная палата
Счетная палата США рассказала о тратах на отпуска федеральных служащих
Счетная палата: США потратили 6,7 миллиарда долларов на отпуска федеральных служащих
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Власти США потратили около 6,7 миллиарда долларов на оплачиваемые отпуска федеральных служащих перед их увольнением в ходе реструктуризации госаппарата по инициативе американского лидера Дональда Трампа, сообщила Счетная палата США.
В 2025 году Управление кадровой службы США рекомендовало федеральным ведомствам отправлять своих сотрудников в оплачиваемый административный отпуск перед тем, как окончательно уволить.
"По оценке Счетной палаты, в 2025 году федеральные агентства в рамках нашего обзора потратили 9,5 миллиардов на зарплаты сотрудникам в оплачиваемых административных отпусках... Палата подсчитала, что около 6,7 миллиарда из этой суммы связано с программой отсроченного увольнения", – говорится в отчете.
Анализ данных о заработной плате в 76 федеральных ведомствах показал, что объем использования оплачиваемых административных отпусков с 2023 по 2025 годы увеличился на 435%. В период реструктуризации правительства расходы на эти выплаты превышали показатель 2023 года в шесть раз.
Управление кадровой службы США в комментарии к отчету заявило, что приступило к реализации программы реструктуризации федеральных ведомств с четким пониманием ее затрат.
"Административный отпуск в рамках программы отсроченного увольнения был ограничен по времени: участники были отправлены в отпуск не ранее 28 января 2025 года и, как правило, уволены до 30 сентября 2025 года, а некоторые сотрудники, выходящие на пенсию, оставались в отпуске до 31 декабря 2025 года", – сообщили в кадровой службе.
По ее оценкам, подобный формат увольнений позволил сэкономить правительству более 20 миллиардов ежегодно за счет сокращения штата.
В январе 2025 года, сразу после вступления Трампа во второй срок, администрация запустила кампанию по массовому сокращению федерального аппарата. Она сочетала принудительные увольнения с добровольными: сотрудник подавал заявление об отставке, но продолжал получать зарплату и льготы, освобождаясь при этом от обязанности являться в офис.