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Южнокорейская компания планирует нарастить перевозки по Севморпути - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Южнокорейская компания планирует нарастить перевозки по Севморпути
Южнокорейская компания планирует нарастить перевозки по Севморпути - 16.09.2026, ПРАЙМ
Южнокорейская компания планирует нарастить перевозки по Севморпути
Южнокорейская PanStar Group планирует нарастить контейнерные перевозки по Северному морскому пути, передает агентство Блумберг со ссылкой на председателя совета | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:30+0300
2026-09-16T14:34+0300
бизнес
арктика
европа
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская PanStar Group планирует нарастить контейнерные перевозки по Северному морскому пути, передает агентство Блумберг со ссылкой на председателя совета директоров компании Ким Хен Кема. "PanStar Group планирует расширить контейнерные перевозки через Арктику со следующего года", - передает агентство. Отмечается, что интерес к перевозкам по Северному морскому пути среди контейнерных перевозчиков растет в связи с глобальным потеплением и опасениями из-за блокировки обычно используемых маршрутов. Председатель PanStar рассказал, что компания хочет совершать перевозки в период с июля по октябрь, когда воды в Арктике проходить легче, чем в другие месяцы, а спрос на перевозки грузов в Европу особенно высок. Ранее южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro успешно прибыл в британский порт Феликстоу, став первым контейнерным судном Республики Корея, совершившим переход в Европу по Северному морскому пути. Судно вышло из южнокорейского Пусана 22 августа, 31 августа вошло на СМП и спустя 21 день после начала рейса достигло первого европейского порта захода. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
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бизнес, арктика, европа, владимир путин, минвостокразвития
Бизнес, АРКТИКА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Минвостокразвития
14:30 16.09.2026 (обновлено: 14:34 16.09.2026)
 
Южнокорейская компания планирует нарастить перевозки по Севморпути

Блумберг: южнокорейская PanStar Group хочет нарастить контейнерные перевозки через Арктику

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская PanStar Group планирует нарастить контейнерные перевозки по Северному морскому пути, передает агентство Блумберг со ссылкой на председателя совета директоров компании Ким Хен Кема.
"PanStar Group планирует расширить контейнерные перевозки через Арктику со следующего года", - передает агентство.
Отмечается, что интерес к перевозкам по Северному морскому пути среди контейнерных перевозчиков растет в связи с глобальным потеплением и опасениями из-за блокировки обычно используемых маршрутов.
Председатель PanStar рассказал, что компания хочет совершать перевозки в период с июля по октябрь, когда воды в Арктике проходить легче, чем в другие месяцы, а спрос на перевозки грузов в Европу особенно высок.
Ранее южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro успешно прибыл в британский порт Феликстоу, став первым контейнерным судном Республики Корея, совершившим переход в Европу по Северному морскому пути. Судно вышло из южнокорейского Пусана 22 августа, 31 августа вошло на СМП и спустя 21 день после начала рейса достигло первого европейского порта захода.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
 
БизнесАРКТИКАЕВРОПАВладимир ПутинМинвостокразвития
 
 
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