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Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово
Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума заявил, что в российской бизнес-культуре заложено держать... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:26+0300
2026-09-16T16:26+0300
2026-09-16T16:26+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума заявил, что в российской бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово.
"Мы менее агрессивно ведем себя, чем действующие технологические лидеры. Мы предлагаем устойчивую систему, и мы никогда не вели себя в режиме, вы нам перестали нравиться, мы отключим вам газ, или вы нам перестали нравиться, мы перестаем делиться с вами технологиями. Вы неправильно проголосовали за что-то - мы больше вам не предоставляем каких-то льготных условий к нашим ресурсам или технологиям, производствам и так далее", - сказал министр.
"Мне кажется, что наш подход такой честный, открытый, понятный. Когда ты даешь слово, держишь его - это наша такая бизнес-культура. И это должно стать нашим преимуществом на международном рынке", - добавил он.
Алиханов подчеркнул, что Россия готова делиться своими технологическими решениями и локализовать производство на определенных, понятных, выгодных нашей стране и партнерам условиях.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово
Алиханов: в российской бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума заявил, что в российской бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово.
"Мы менее агрессивно ведем себя, чем действующие технологические лидеры. Мы предлагаем устойчивую систему, и мы никогда не вели себя в режиме, вы нам перестали нравиться, мы отключим вам газ, или вы нам перестали нравиться, мы перестаем делиться с вами технологиями. Вы неправильно проголосовали за что-то - мы больше вам не предоставляем каких-то льготных условий к нашим ресурсам или технологиям, производствам и так далее", - сказал министр.
"Мне кажется, что наш подход такой честный, открытый, понятный. Когда ты даешь слово, держишь его - это наша такая бизнес-культура. И это должно стать нашим преимуществом на международном рынке", - добавил он.
Алиханов подчеркнул, что Россия готова делиться своими технологическими решениями и локализовать производство на определенных, понятных, выгодных нашей стране и партнерам условиях.