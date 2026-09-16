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Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово

Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово - 16.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов: в бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума заявил, что в российской бизнес-культуре заложено держать... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T16:26+0300

2026-09-16T16:26+0300

2026-09-16T16:26+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума заявил, что в российской бизнес-культуре заложено держать данное партнерам слово. "Мы менее агрессивно ведем себя, чем действующие технологические лидеры. Мы предлагаем устойчивую систему, и мы никогда не вели себя в режиме, вы нам перестали нравиться, мы отключим вам газ, или вы нам перестали нравиться, мы перестаем делиться с вами технологиями. Вы неправильно проголосовали за что-то - мы больше вам не предоставляем каких-то льготных условий к нашим ресурсам или технологиям, производствам и так далее", - сказал министр. "Мне кажется, что наш подход такой честный, открытый, понятный. Когда ты даешь слово, держишь его - это наша такая бизнес-культура. И это должно стать нашим преимуществом на международном рынке", - добавил он. Алиханов подчеркнул, что Россия готова делиться своими технологическими решениями и локализовать производство на определенных, понятных, выгодных нашей стране и партнерам условиях.

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россия, антон алиханов, минпромторг