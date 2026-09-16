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Патрушев предложил передать Онежский судостроительный завод "Росморпорту"

Патрушев предложил передать Онежский судостроительный завод "Росморпорту" - 16.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев предложил передать Онежский судостроительный завод "Росморпорту"

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев предложил передать Онежский судостроительно-судоремонтный завод из федеральной... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:33+0300

2026-09-16T14:33+0300

2026-09-16T14:38+0300

бизнес

россия

николай патрушев

росморпорт

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сен - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев предложил передать Онежский судостроительно-судоремонтный завод из федеральной собственности в хозяйственное ведение "Росморпорта". "Считаю необходимым оказать предприятию поддержку в расширении его производственной программы, оптимальной формой которой является обеспечение верфи прямыми заказами государства. Для этого целесообразно правительству Российской Федерации подготовить и в установленном порядке внести главе государства проект указа о передаче находящихся в федеральной собственности акций АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" в хозяйственное ведение ФГУП "Росморпорт", испытывающему острую потребность в обновлении своего флота", - заявил Патрушев в ходе совещания, посвященного модернизации завода. По его словам, после реконструкции "Онежский завод станет одним из самых современных судостроительных предприятий и первой полностью цифровой отечественной верфью". Важно обеспечить эффективную производственную деятельность верфи в дальнейшем, для чего нужно сформировать соответствующий портфель заказов, добавил Патрушев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, николай патрушев, росморпорт