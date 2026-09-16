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В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД

В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая входит в число... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:52+0300

2026-09-16T19:52+0300

2026-09-16T20:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая входит в число крупнейших инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Зеленый свет" на работы по третьему этапу позволяет строителям полностью завершить работы на левом берегу Невы и вплотную подойти к строящемуся мосту через Неву", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что готовность этого участка с несколькими важными транспортными развязками существенно повлияет на транспортную ситуацию во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Третий этап строительства ШМСД предусматривает организацию трехполосного движения в каждую сторону. Трасса пройдет над несколькими железнодорожными линиями, транспортные развязки построят на пересечении с Софийской улицей и Глухоозерским шоссе. Ранее, в марте, Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения, который пройдет от Витебского проспекта до Софийской улицы. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по первому этапу ШМСД - Витебской развязке, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между городом и ООО "Магистраль Северной столицы".

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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, владимир путин