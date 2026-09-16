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В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД
В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД
Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая входит в число... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:52+0300
2026-09-16T20:03+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая входит в число крупнейших инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Зеленый свет" на работы по третьему этапу позволяет строителям полностью завершить работы на левом берегу Невы и вплотную подойти к строящемуся мосту через Неву", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что готовность этого участка с несколькими важными транспортными развязками существенно повлияет на транспортную ситуацию во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Третий этап строительства ШМСД предусматривает организацию трехполосного движения в каждую сторону. Трасса пройдет над несколькими железнодорожными линиями, транспортные развязки построят на пересечении с Софийской улицей и Глухоозерским шоссе. Ранее, в марте, Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения, который пройдет от Витебского проспекта до Софийской улицы. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по первому этапу ШМСД - Витебской развязке, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между городом и ООО "Магистраль Северной столицы".
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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, владимир путин
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин
19:52 16.09.2026 (обновлено: 20:03 16.09.2026)
 
В Петербурге разрешили строительство третьего этапа ШМСД

Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство 3-го этапа скоростной широтной магистрали

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство третьего этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая входит в число крупнейших инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Зеленый свет" на работы по третьему этапу позволяет строителям полностью завершить работы на левом берегу Невы и вплотную подойти к строящемуся мосту через Неву", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что готовность этого участка с несколькими важными транспортными развязками существенно повлияет на транспортную ситуацию во Фрунзенском и Невском районах Петербурга.
Третий этап строительства ШМСД предусматривает организацию трехполосного движения в каждую сторону. Трасса пройдет над несколькими железнодорожными линиями, транспортные развязки построят на пересечении с Софийской улицей и Глухоозерским шоссе.
Ранее, в марте, Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения, который пройдет от Витебского проспекта до Софийской улицы.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по первому этапу ШМСД - Витебской развязке, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между городом и ООО "Магистраль Северной столицы".
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр БегловВладимир Путин
 
 
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