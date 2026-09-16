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В Яндексе рассказали о ценах на одинаковые модели iPhone

В Яндексе рассказали о ценах на одинаковые модели iPhone - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Яндексе рассказали о ценах на одинаковые модели iPhone

Цены на одинаковые модели iPhone в России в разных интернет-магазинах могут отличаться почти на 60%, рассказали РИА Новости в "Яндекс Поиске". | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:47+0300

2026-09-16T09:47+0300

2026-09-16T09:53+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на одинаковые модели iPhone в России в разных интернет-магазинах могут отличаться почти на 60%, рассказали РИА Новости в "Яндекс Поиске". Американская компания Apple 9 сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky. "После презентации iPhone 18 цены на одну и ту же модель с одинаковым объемом памяти в российских интернет-магазинах и маркетплейсах заметно отличаются. В среднем разница между самой низкой и самой высокой ценой составляет почти 60%", - сообщили в компании. Так, цена на iPhone 18 Pro Max на 2 терабайта составляет от 270 тысяч до 450 тысяч рублей, а стоимость iPhone 18 Pro на 1 терабайт - от 190 тысяч до 312 тысяч рублей. Всего в поиске "Яндекса" с 9 по 14 сентября в среднем было представлено около 5 тысяч предложений по продаже iPhone 18 Pro, 6 тысяч - на 18 Pro Max и 2 тысячи - на iPhone 18 Duo.

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технологии, бизнес, россия, apple, яндекс