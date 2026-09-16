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Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети - 16.09.2026, ПРАЙМ

Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи соцсети Facebook* в мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:05+0300

2026-09-16T21:05+0300

2026-09-16T21:07+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети Facebook* в мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы начались примерно в 20.06 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - более тысячи. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Бразилии, Канады, Мексики и ряда других стран. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта соцсети, приложения, также сообщается о проблемах при входе в учетную запись и соединении с сервером. Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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технологии, сша, бразилия, канада, марк цукерберг, facebook, downdetector