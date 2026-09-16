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Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети - 16.09.2026, ПРАЙМ
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи соцсети Facebook* в мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:05+0300
2026-09-16T21:05+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети Facebook* в мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы начались примерно в 20.06 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - более тысячи. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Бразилии, Канады, Мексики и ряда других стран. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта соцсети, приложения, также сообщается о проблемах при входе в учетную запись и соединении с сервером. Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, сша, бразилия, канада, марк цукерберг, facebook, downdetector
Технологии, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, Марк Цукерберг, Facebook, Downdetector
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи Facebook в мире пожаловались на сбои в работе соцсети
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети Facebook* в мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы начались примерно в 20.06 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - более тысячи. Также большое количество сообщений о сбоях поступает из Бразилии, Канады, Мексики и ряда других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта соцсети, приложения, также сообщается о проблемах при входе в учетную запись и соединении с сервером.
Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская