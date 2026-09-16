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Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса - 16.09.2026, ПРАЙМ
Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:02+0300
2026-09-16T22:02+0300
2026-09-16T22:04+0300
технологии
сша
канада
бразилия
youtube
downdetector
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. По данным сайта, небольшие сбои в работе YouTube фиксировались в течение всей среды, а в районе 19.50 мск их количество начало увеличиваться. Наибольшее число жалоб фиксируется в США, также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Испании, Индии и ряда других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения и веб-сайта, отмечаются проблемы с воспроизведением видео. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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технологии, сша, канада, бразилия, youtube, downdetector
Технологии, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, YouTube, Downdetector
Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса
Downdetector: пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
По данным сайта, небольшие сбои в работе YouTube фиксировались в течение всей среды, а в районе 19.50 мск их количество начало увеличиваться. Наибольшее число жалоб фиксируется в США, также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Испании, Индии и ряда других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения и веб-сайта, отмечаются проблемы с воспроизведением видео.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.