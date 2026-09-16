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Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса - 16.09.2026, ПРАЙМ

Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:02+0300

2026-09-16T22:02+0300

2026-09-16T22:04+0300

технологии

сша

канада

бразилия

youtube

downdetector

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. По данным сайта, небольшие сбои в работе YouTube фиксировались в течение всей среды, а в районе 19.50 мск их количество начало увеличиваться. Наибольшее число жалоб фиксируется в США, также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Испании, Индии и ряда других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения и веб-сайта, отмечаются проблемы с воспроизведением видео. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

сша

канада

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технологии, сша, канада, бразилия, youtube, downdetector