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Россиянам раскрыли, во сколько раз борщ дешевле тайского супа Том ям

Россиянам раскрыли, во сколько раз борщ дешевле тайского супа Том ям - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли, во сколько раз борщ дешевле тайского супа Том ям

Традиционный борщ с говядиной всегда обходился дешевле тайского супа Том ям с креветками, но теперь разница в цене стала слишком ощутимой. Почему это... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T03:03+0300

2026-09-16T03:03+0300

2026-09-16T03:03+0300

россия

общество

руспродсоюз

борщевой набор

эксклюзив

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Традиционный борщ с говядиной всегда обходился дешевле тайского супа Том ям с креветками, но теперь разница в цене стала слишком ощутимой. Почему это происходит, агентству "Прайм" рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова."Борщ — это локальный продукт с короткой логистической цепочкой, тогда как Том ям почти полностью зависит от импорта и валютных колебаний", - говорит Попова.По данным "Руспродсоюза", с мая по июнь борщевой набор подешевел почти на 25% благодаря новому урожаю. Снижение цен продлится до октября-ноября, однако к зиме стоимость неизбежно вырастет из-за затрат на хранение и логистику. При этом в 2026 году структурные факторы — подорожание топлива и сокращение посевных площадей — не позволят ценам вернуться к весенним минимумам.Аналитик приводит простые расчеты на основе данных одной из крупнейших торговых сетей (первая декада сентября).Борщ (кастрюля на 1,5 литра, 4 порции): 432,2 рубля, или около 108 рублей за тарелку. Основная статья затрат — говядина (350 рублей за 500 г.), овощи же обходятся недорого.Том ям (кастрюля на 1,5 литра, 4 порции): 1059–1139 рублей, или 265–285 рублей за порцию. Ключевые расходы — креветки (320–400 рублей), кокосовое молоко (212 рублей) и импортная паста с лаймом, цена которых зависит от курса рубля и логистических издержек.Эксперт подчеркивает, что в ресторанах ценовой разрыв будет еще более значительным из-за сервисной наценки. Борщ остается менее волатильным продуктом, так как его ингредиенты преимущественно отечественные. Том ям, напротив, чувствителен к ослаблению национальной валюты: колебания курса могут заметно повлиять на цену.Таким образом, выбор между традиционным борщом и модным Том ямом сегодня — это не только вопрос гастрономических предпочтений, но и наглядная иллюстрация того, как урожай, валютные риски и логистика формируют розничную стоимость."И пока рубль не обретет стабильность, тайский суп так и останется блюдом для тех, кто готов платить за экзотику, а не за домашнее блюдо", - подытоживает эксперт.

https://1prime.ru/20241204/jam-853306258.html

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россия, общество , руспродсоюз, борщевой набор, эксклюзив