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Поставки рыбы и морепродуктов из России в ЕС достигли максимума за год
Поставки рыбы и морепродуктов из России в ЕС достигли максимума за год - 16.09.2026, ПРАЙМ
Поставки рыбы и морепродуктов из России в ЕС достигли максимума за год
Поставки рыбы и морепродуктов из России в Европейский союз в июле этого года достигли максимальных значений за год и девять месяцев, несмотря на относительно... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Европейский союз в июле этого года достигли максимальных значений за год и девять месяцев, несмотря на относительно небольшой их прирост на 8%, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, в июле ЕС импортировал из РФ рыбы и морепродуктов на 80,6 миллиона евро, что стало максимумом с октября 2024 года (83,3 миллиона евро). Это на 8% больше, чем в июне, и на 36% больше, чем годом ранее.
В основном европейцы закупали у россиян рыбу. Так, филе и мяса рыбы, в основном замороженного филе минтая и трески, было импортировано в июле на 67,6 миллиона евро.
Поставки замороженной рыбы, главным образом трески, составили 9,8 миллиона евро, приготовленной рыбы - 3 миллиона, а охлажденной рыбы - 126 тысяч евро. Еще на 34 тысячи евро ЕС импортировал моллюсков, по большей части замороженных каракатиц и кальмаров.
Суммарные поставки рыбы и морепродуктов из РФ в ЕС по итогам января-июля составили 352,2 миллиона евро, что на 21% меньше аналогичного периода предыдущего года.
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россия, мировая экономика, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕС
Поставки рыбы и морепродуктов из России в ЕС достигли максимума за год
Евростат: поставки рыбы и морепродуктов из России в ЕС в июле достигли максимума
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Европейский союз в июле этого года достигли максимальных значений за год и девять месяцев, несмотря на относительно небольшой их прирост на 8%, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, в июле ЕС импортировал из РФ рыбы и морепродуктов на 80,6 миллиона евро, что стало максимумом с октября 2024 года (83,3 миллиона евро). Это на 8% больше, чем в июне, и на 36% больше, чем годом ранее.
В основном европейцы закупали у россиян рыбу. Так, филе и мяса рыбы, в основном замороженного филе минтая и трески, было импортировано в июле на 67,6 миллиона евро.
Поставки замороженной рыбы, главным образом трески, составили 9,8 миллиона евро, приготовленной рыбы - 3 миллиона, а охлажденной рыбы - 126 тысяч евро. Еще на 34 тысячи евро ЕС импортировал моллюсков, по большей части замороженных каракатиц и кальмаров.
Суммарные поставки рыбы и морепродуктов из РФ в ЕС по итогам января-июля составили 352,2 миллиона евро, что на 21% меньше аналогичного периода предыдущего года.