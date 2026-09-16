Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/postavki-873368259.html
Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря
Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря
Поставки табака и табачной продукции из ЕС в Россию за июль этого года выросли на 10% и достигли 34,6 миллиона евро, максимальных с декабря, свидетельствуют... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:17+0300
2026-09-16T21:19+0300
бизнес
россия
германия
бельгия
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873368259.jpg?1789582767
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки табака и табачной продукции из ЕС в Россию за июль этого года выросли на 10% и достигли 34,6 миллиона евро, максимальных с декабря, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. При этом в годовом выражении экспорт табачной продукции Евросоюзом в Россию сократился на 14%. А суммарные поставки за январь-июль снизились на 25% - до 171,2 миллиона евро. Сильнее всего за июль ЕС нарастил экспорт сигар - в 2,7 раза, до 222 тысяч евро и восстановленного табака - в 2,4 раза, до 8,2 миллиона евро. При этом снизились поставки различной продукции с содержанием никотина - в 2,1 раза (до 1,9 миллиона евро), сигарет - на 6% (до 12,1 миллиона), курительного табака - на 25% (до 735 тысячи) и жевательного табака - на 13% (до 42 тысяч). Главными поставщиками табака и табачной в Россию среди стран ЕС в июле стали Германия (11,4 миллиона евро), Бельгия (9,3 миллиона), Франция (8,6 миллиона), Болгария (1,5 миллиона), а также Швеция и Греция (по 1,4 миллиона).
германия
бельгия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, германия, бельгия, франция, ес
Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
21:17 16.09.2026 (обновлено: 21:19 16.09.2026)
 
Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря

Поставки табака из ЕС в Россию за июль выросли на 10%, до 34,6 миллиона евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки табака и табачной продукции из ЕС в Россию за июль этого года выросли на 10% и достигли 34,6 миллиона евро, максимальных с декабря, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
При этом в годовом выражении экспорт табачной продукции Евросоюзом в Россию сократился на 14%. А суммарные поставки за январь-июль снизились на 25% - до 171,2 миллиона евро.
Сильнее всего за июль ЕС нарастил экспорт сигар - в 2,7 раза, до 222 тысяч евро и восстановленного табака - в 2,4 раза, до 8,2 миллиона евро.
При этом снизились поставки различной продукции с содержанием никотина - в 2,1 раза (до 1,9 миллиона евро), сигарет - на 6% (до 12,1 миллиона), курительного табака - на 25% (до 735 тысячи) и жевательного табака - на 13% (до 42 тысяч).
Главными поставщиками табака и табачной в Россию среди стран ЕС в июле стали Германия (11,4 миллиона евро), Бельгия (9,3 миллиона), Франция (8,6 миллиона), Болгария (1,5 миллиона), а также Швеция и Греция (по 1,4 миллиона).
 
БизнесРОССИЯГЕРМАНИЯБЕЛЬГИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала