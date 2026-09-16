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Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря

Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт табака из ЕС до максимума с декабря

Поставки табака и табачной продукции из ЕС в Россию за июль этого года выросли на 10% и достигли 34,6 миллиона евро, максимальных с декабря, свидетельствуют... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:17+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки табака и табачной продукции из ЕС в Россию за июль этого года выросли на 10% и достигли 34,6 миллиона евро, максимальных с декабря, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. При этом в годовом выражении экспорт табачной продукции Евросоюзом в Россию сократился на 14%. А суммарные поставки за январь-июль снизились на 25% - до 171,2 миллиона евро. Сильнее всего за июль ЕС нарастил экспорт сигар - в 2,7 раза, до 222 тысяч евро и восстановленного табака - в 2,4 раза, до 8,2 миллиона евро. При этом снизились поставки различной продукции с содержанием никотина - в 2,1 раза (до 1,9 миллиона евро), сигарет - на 6% (до 12,1 миллиона), курительного табака - на 25% (до 735 тысячи) и жевательного табака - на 13% (до 42 тысяч). Главными поставщиками табака и табачной в Россию среди стран ЕС в июле стали Германия (11,4 миллиона евро), Бельгия (9,3 миллиона), Франция (8,6 миллиона), Болгария (1,5 миллиона), а также Швеция и Греция (по 1,4 миллиона).

германия

бельгия

франция

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бизнес, россия, германия, бельгия, франция, ес