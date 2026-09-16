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Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год
Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год - 16.09.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год
Правительство России утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям, говорится в сообщении компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:46+0300
2026-09-16T19:46+0300
2026-09-16T20:00+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям, говорится в сообщении компании. РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. "Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ... решение о выплате дивидендов за 2025 год не принимать", - говорится в сообщении компании. Дивиденды по привилегированным акциям РЖД платили каждый год. Это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания. Кабмин в 2022 году разрешал РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Правительство в начале июня 2026 года опубликовало распоряжение, касающееся дивидендов РЖД по "префам". Поручение было адресовано Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров РЖД, а также при формировании позиции акционера. Там говорилось, что РЖД будут выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2025 и 2026 годы в 2027 году. В июне текущего года совет директоров РЖД рекомендовал акционерам не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и по обыкновенным акциям по итогам работы за 2025 год. Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2025 году сократилась в 22 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,3 миллиарда рублей, по РСБУ - выросла на 1,4% и составила 14,1 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, ржд, фнб, минфин
Бизнес, РОССИЯ, РЖД, ФНБ, Минфин
Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год
Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по всем акциям
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям, говорится в сообщении компании.
РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД.
"Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ... решение о выплате дивидендов за 2025 год не принимать", - говорится в сообщении компании.
Дивиденды по привилегированным акциям РЖД платили каждый год. Это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания. Кабмин в 2022 году разрешал РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы.
Правительство в начале июня 2026 года опубликовало распоряжение, касающееся дивидендов РЖД по "префам". Поручение было адресовано Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров РЖД, а также при формировании позиции акционера. Там говорилось, что РЖД будут выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2025 и 2026 годы в 2027 году.
В июне текущего года совет директоров РЖД рекомендовал акционерам не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и по обыкновенным акциям по итогам работы за 2025 год.
Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2025 году сократилась в 22 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,3 миллиарда рублей, по РСБУ - выросла на 1,4% и составила 14,1 миллиарда рублей.