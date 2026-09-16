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Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год

Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год - 16.09.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год

Правительство России утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям, говорится в сообщении компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T20:00+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило решение не выплачивать дивиденды РЖД за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям, говорится в сообщении компании. РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. "Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ... решение о выплате дивидендов за 2025 год не принимать", - говорится в сообщении компании. Дивиденды по привилегированным акциям РЖД платили каждый год. Это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания. Кабмин в 2022 году разрешал РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Правительство в начале июня 2026 года опубликовало распоряжение, касающееся дивидендов РЖД по "префам". Поручение было адресовано Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров РЖД, а также при формировании позиции акционера. Там говорилось, что РЖД будут выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2025 и 2026 годы в 2027 году. В июне текущего года совет директоров РЖД рекомендовал акционерам не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и по обыкновенным акциям по итогам работы за 2025 год. Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2025 году сократилась в 22 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,3 миллиарда рублей, по РСБУ - выросла на 1,4% и составила 14,1 миллиарда рублей.

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бизнес, россия, ржд, фнб, минфин