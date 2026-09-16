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Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием
Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием - 16.09.2026, ПРАЙМ
Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием
Правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T23:08+0300
2026-09-16T23:08+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, изменения вносятся в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, утвержденное постановлением от 31 мая 2023 года № 892. Кабмин расширяет перечень товаров, о сделках с которыми необходимо предоставлять информацию в соответствующий реестр, и добавляет марки первичного алюминия. "Пункт 2 дополнить… первичный алюминий, соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки"… при объеме сделки не менее 20 тонн", - говорится в постановлении. Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут представлять информацию о таких сделках в реестр в добровольном порядке. В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
23:08 16.09.2026
 
Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием

Правительство обязало вносить данные о сделках с первичным алюминием в специальный реестр

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, изменения вносятся в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, утвержденное постановлением от 31 мая 2023 года № 892. Кабмин расширяет перечень товаров, о сделках с которыми необходимо предоставлять информацию в соответствующий реестр, и добавляет марки первичного алюминия.
"Пункт 2 дополнить… первичный алюминий, соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки"… при объеме сделки не менее 20 тонн", - говорится в постановлении.
Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут представлять информацию о таких сделках в реестр в добровольном порядке.
В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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