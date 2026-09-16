https://1prime.ru/20260916/predprinimateli-873370755.html

Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием

Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием - 16.09.2026, ПРАЙМ

Предпринимателей обязали сообщать о сделках с первичным алюминием

Правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:08+0300

2026-09-16T23:08+0300

2026-09-16T23:08+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873370755.jpg?1789589321

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, изменения вносятся в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, утвержденное постановлением от 31 мая 2023 года № 892. Кабмин расширяет перечень товаров, о сделках с которыми необходимо предоставлять информацию в соответствующий реестр, и добавляет марки первичного алюминия. "Пункт 2 дополнить… первичный алюминий, соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки"… при объеме сделки не менее 20 тонн", - говорится в постановлении. Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут представлять информацию о таких сделках в реестр в добровольном порядке. В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг