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В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота
В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота
Горнодобывающие предприятия Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства, сообщили | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T07:10+0300
2026-09-16T07:10+0300
промышленность
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Горнодобывающие предприятия Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. "В секторе золотодобычи сохраняется положительная динамика – объемы выросли на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года… За 8 месяцев 2026 года... суммарно всеми недропользователями области извлечено 12 268,1 килограммов золота", – говорится в сообщении. Основной объем драгоценного металла обеспечили лидеры отрасли: ООО "Маломырский рудник" и ООО "ТЭМИ" в Селемджинском районе, АО "Покровский рудник" в Зейском округе, а также АО "Прииск Соловьевский" в Тындинском округе, уточнили в минприроды. Предприятия угольной отрасли за тот же период добыли почти 2,3 миллиона тонн топлива. Ерковецкий угольный разрез АО "Амурский уголь" в Октябрьском округе произвел почти 1,6 миллиона тонн бурого угля, ООО "Огоджинская угольная компания" в Селемджинском районе – 534,7 тысячи тонн каменного угля.
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промышленность, россия, амурская область
Промышленность, РОССИЯ, Амурская область
07:10 16.09.2026
 
В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота

Минприроды: в Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Горнодобывающие предприятия Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
"В секторе золотодобычи сохраняется положительная динамика – объемы выросли на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года… За 8 месяцев 2026 года... суммарно всеми недропользователями области извлечено 12 268,1 килограммов золота", – говорится в сообщении.
Основной объем драгоценного металла обеспечили лидеры отрасли: ООО "Маломырский рудник" и ООО "ТЭМИ" в Селемджинском районе, АО "Покровский рудник" в Зейском округе, а также АО "Прииск Соловьевский" в Тындинском округе, уточнили в минприроды.
Предприятия угольной отрасли за тот же период добыли почти 2,3 миллиона тонн топлива. Ерковецкий угольный разрез АО "Амурский уголь" в Октябрьском округе произвел почти 1,6 миллиона тонн бурого угля, ООО "Огоджинская угольная компания" в Селемджинском районе – 534,7 тысячи тонн каменного угля.
 
ПромышленностьРОССИЯАмурская область
 
 
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