https://1prime.ru/20260916/priamurja-873332674.html

В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота

В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Приамурье за восемь месяцев извлекли более 12 тонн золота

Горнодобывающие предприятия Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства, сообщили | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T07:10+0300

2026-09-16T07:10+0300

2026-09-16T07:10+0300

промышленность

россия

амурская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873332674.jpg?1789531840

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Горнодобывающие предприятия Амурской области за восемь месяцев 2026 года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. "В секторе золотодобычи сохраняется положительная динамика – объемы выросли на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года… За 8 месяцев 2026 года... суммарно всеми недропользователями области извлечено 12 268,1 килограммов золота", – говорится в сообщении. Основной объем драгоценного металла обеспечили лидеры отрасли: ООО "Маломырский рудник" и ООО "ТЭМИ" в Селемджинском районе, АО "Покровский рудник" в Зейском округе, а также АО "Прииск Соловьевский" в Тындинском округе, уточнили в минприроды. Предприятия угольной отрасли за тот же период добыли почти 2,3 миллиона тонн топлива. Ерковецкий угольный разрез АО "Амурский уголь" в Октябрьском округе произвел почти 1,6 миллиона тонн бурого угля, ООО "Огоджинская угольная компания" в Селемджинском районе – 534,7 тысячи тонн каменного угля.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, амурская область