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Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии
Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии
Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии и станет важной частью ее экономического роста, заявил председатель парламента Грузии... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:01+0300
2026-09-16T01:01+0300
россия
мировая экономика
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 сен - ПРАЙМ. Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии и станет важной частью ее экономического роста, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Это инвестиция в размере 2 миллиарда долларов, что само по себе является очень крупной инвестицией. Поэтому проект имеет особое значение для нашей экономики", - сказал Папуашвили в эфире грузинского Первого канала. По словам спикера, приход бренда Trump в Грузию является важным сигналом для страны и отражает ее инвестиционный потенциал. Папуашвили также заявил, что средний экономический рост Грузии за последние пять лет составил около 9%. В апреле представитель партнеров проекта сообщал, что The Trump Organization планирует построить Trump Tower Tbilisi, многофункциональный комплекс, который станет самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать в себя элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис. Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi состоялась в Тбилиси 15 сентября. Башня Trump Tower Tbilisi будет иметь высоту 280 метров и 62 этажа. Завершение ее строительства запланировано на 2031 год, а всего района - на 2033 год.
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россия, мировая экономика, грузия, тбилиси
РОССИЯ, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, Тбилиси
01:01 16.09.2026
 
Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии

Спикер парламента Грузии Папуашвили: проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение

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ТБИЛИСИ, 16 сен - ПРАЙМ. Проект Trump Tower Tbilisi имеет особое значение для экономики Грузии и станет важной частью ее экономического роста, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Это инвестиция в размере 2 миллиарда долларов, что само по себе является очень крупной инвестицией. Поэтому проект имеет особое значение для нашей экономики", - сказал Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.
По словам спикера, приход бренда Trump в Грузию является важным сигналом для страны и отражает ее инвестиционный потенциал. Папуашвили также заявил, что средний экономический рост Грузии за последние пять лет составил около 9%.
В апреле представитель партнеров проекта сообщал, что The Trump Organization планирует построить Trump Tower Tbilisi, многофункциональный комплекс, который станет самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать в себя элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис. Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi состоялась в Тбилиси 15 сентября. Башня Trump Tower Tbilisi будет иметь высоту 280 метров и 62 этажа. Завершение ее строительства запланировано на 2031 год, а всего района - на 2033 год.
 
РОССИЯМировая экономикаГРУЗИЯТбилиси
 
 
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