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Производитель электромобиля "Атом" начнет проработку новых моделей - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Производитель электромобиля "Атом" начнет проработку новых моделей
Производитель электромобиля "Атом" начнет проработку новых моделей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Производитель электромобиля "Атом" начнет проработку новых моделей
Производитель электромобиля "Атом", компания "Кама", в течение 2027 года начнет проработку новых моделей под этим брендом, сообщил журналистам гендиректор... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:06+0300
2026-09-16T14:06+0300
бизнес
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом", компания "Кама", в течение 2027 года начнет проработку новых моделей под этим брендом, сообщил журналистам гендиректор компании Игорь Поваразднюк. "В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы именно объем цифровых пунктов на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, идти на цифровое развитие текущих электромобилей и в течение 2027 года прорабатывать уже варианты потенциальных новых моделей на базе собственных платформ", - сказал топ-менеджер. Он отметил, что "Атом" создан на базе собственной технологической платформы, что подразумевает возможность создавать на ее основе новые модели. Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе. В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц. В среду топ-менеджер рассказал, что объем производства в 2026-2027 годах составит порядка 10 тысяч штук.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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бизнес
Бизнес
14:06 16.09.2026
 
Производитель электромобиля "Атом" начнет проработку новых моделей

"Кама" в течение 2027 года начнет проработку новых моделей под брендом "Атом"

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом", компания "Кама", в течение 2027 года начнет проработку новых моделей под этим брендом, сообщил журналистам гендиректор компании Игорь Поваразднюк.
"В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы именно объем цифровых пунктов на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, идти на цифровое развитие текущих электромобилей и в течение 2027 года прорабатывать уже варианты потенциальных новых моделей на базе собственных платформ", - сказал топ-менеджер.
Он отметил, что "Атом" создан на базе собственной технологической платформы, что подразумевает возможность создавать на ее основе новые модели.
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе.
В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
В среду топ-менеджер рассказал, что объем производства в 2026-2027 годах составит порядка 10 тысяч штук.
 
Бизнес
 
 
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