https://1prime.ru/20260916/promproizvodstvo-873346469.html

Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню

Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню - 16.09.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню

, 13 авг - РИА Новости. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1% к июню, в годовом выражении показатель не изменился, сообщило... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:19+0300

2026-09-16T12:19+0300

2026-09-16T12:53+0300

промышленность

мировая экономика

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873346469.jpg?1789552429

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. , 13 авг - РИА Новости. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1% к июню, в годовом выражении показатель не изменился, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,2% в месячном выражении и уменьшения на 0,1% - в годовом.В Евросоюзе объем промышленного производства в июле снизился к июню на 0,3%, в годовом - увеличился на те же 0,3%.При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне выросло на 0,9%, а в ЕС - на 0,3%. Объемы производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизилось на 1,6% к июню, в ЕС – сократилось на 1,3%.Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне увеличилось на 0,9% в месячном выражении, а в ЕС - на 0,6%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,3%, а в EC снизился на 0,2% к июню. Выпуск товаров производственно-технического назначения поднялся в еврозоне на 0,5%, в ЕС - на 0,3%.Самый значительный рост промышленного производства в июле к июню был зафиксирован в Люксембурге (+4,5%), Хорватии (+3,9%), а также Ирландии (+2,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-4,2%), Болгарии (-2,9%) и Литве (-2,4%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, евростат