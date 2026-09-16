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Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню
Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню - 16.09.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню
, 13 авг - РИА Новости. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1% к июню, в годовом выражении показатель не изменился, сообщило... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:19+0300
2026-09-16T12:53+0300
промышленность
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. , 13 авг - РИА Новости. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1% к июню, в годовом выражении показатель не изменился, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,2% в месячном выражении и уменьшения на 0,1% - в годовом.В Евросоюзе объем промышленного производства в июле снизился к июню на 0,3%, в годовом - увеличился на те же 0,3%.При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне выросло на 0,9%, а в ЕС - на 0,3%. Объемы производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизилось на 1,6% к июню, в ЕС – сократилось на 1,3%.Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне увеличилось на 0,9% в месячном выражении, а в ЕС - на 0,6%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,3%, а в EC снизился на 0,2% к июню. Выпуск товаров производственно-технического назначения поднялся в еврозоне на 0,5%, в ЕС - на 0,3%.Самый значительный рост промышленного производства в июле к июню был зафиксирован в Люксембурге (+4,5%), Хорватии (+3,9%), а также Ирландии (+2,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-4,2%), Болгарии (-2,9%) и Литве (-2,4%).
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промышленность, мировая экономика, евростат
Промышленность, Мировая экономика, Евростат
12:19 16.09.2026 (обновлено: 12:53 16.09.2026)
 
Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,1% к июню

Евростат: объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1%

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. , 13 авг - РИА Новости. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,1% к июню, в годовом выражении показатель не изменился, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,2% в месячном выражении и уменьшения на 0,1% - в годовом.
В Евросоюзе объем промышленного производства в июле снизился к июню на 0,3%, в годовом - увеличился на те же 0,3%.
При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне выросло на 0,9%, а в ЕС - на 0,3%. Объемы производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизилось на 1,6% к июню, в ЕС – сократилось на 1,3%.
Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне увеличилось на 0,9% в месячном выражении, а в ЕС - на 0,6%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,3%, а в EC снизился на 0,2% к июню. Выпуск товаров производственно-технического назначения поднялся в еврозоне на 0,5%, в ЕС - на 0,3%.
Самый значительный рост промышленного производства в июле к июню был зафиксирован в Люксембурге (+4,5%), Хорватии (+3,9%), а также Ирландии (+2,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-4,2%), Болгарии (-2,9%) и Литве (-2,4%).
 
ПромышленностьМировая экономикаЕвростат
 
 
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