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В мире начались протесты из-за высоких цен на топливо

В мире начались протесты из-за высоких цен на топливо - 16.09.2026, ПРАЙМ

В мире начались протесты из-за высоких цен на топливо

Протестующие во многих странах мира начали выходить на улицы из-за экстремально высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T16:14+0300

2026-09-16T16:14+0300

2026-09-16T16:14+0300

мировая экономика

ближний восток

сша

сирия

cnn

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Протестующие во многих странах мира начали выходить на улицы из-за экстремально высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN. Ранее газета Wall Street Journal объявила, что глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил. "Ставшие заоблачными цены на топливо провоцируют протесты по миру на фоне сокращения поставок энергоносителей из-за конфликта между США и Ираном", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает CNN, по мере роста цен на топливо усиливается и негодование людей, которые не могут более позволить себе оплатить счета, добраться до работы, вести бизнес и даже оказывать базовые услуги. Ранее телеканал Sham TV сообщал о продолжающихся протестах из-за повышения цен на топливо на 40% в Сирии, где акции продолжают охватывать новые города. Жители Гватемалы на прошлой неделе блокировали дороги, чтобы потребовать незамедлительных действий от правительства. Как отмечает CNN, в Португалии местные бизнесмены и работники вышли прямиком к дому премьер-министра, а во Франции во вторник протестная акция работников рыболовного промысла привела к стычке со спецотрядами полиции у нефтебазы на юге страны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ближний восток

сша

сирия

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мировая экономика, ближний восток, сша, сирия, cnn