https://1prime.ru/20260916/putin-873348434.html

Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума

Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума - 16.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума, отметил, что за последние годы мероприятие... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:02+0300

2026-09-16T13:02+0300

2026-09-16T13:02+0300

россия

промышленность

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума, отметил, что за последние годы мероприятие завоевало высокий экспертный авторитет, объединило вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума. За прошедшие годы ваши регулярные встречи завоевали высокий профессиональный, экспертный авторитет, прочно вошли в отраслевой календарь, объединили вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий, ученых", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в нынешнем форуме участвуют более 300 компаний из десятков стран мира. По его словам, такое широкое представительство позволяет всесторонне обсудить актуальные вопросы развития рыбной промышленности, рационального освоения ресурсов Мирового океана, обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин выразил уверенность в том, что заседания, круглые столы, семинары и другие мероприятия насыщенной программы форума, включая традиционную Выставку рыбной индустрии, пройдут с успехом, послужат укреплению международного сотрудничества, установлению новых взаимовыгодных контактов. "Желаю плодотворной работы и всего наилучшего", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, владимир путин