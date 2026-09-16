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Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума
Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума - 16.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума, отметил, что за последние годы мероприятие... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:02+0300
2026-09-16T13:02+0300
россия
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума, отметил, что за последние годы мероприятие завоевало высокий экспертный авторитет, объединило вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума. За прошедшие годы ваши регулярные встречи завоевали высокий профессиональный, экспертный авторитет, прочно вошли в отраслевой календарь, объединили вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий, ученых", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в нынешнем форуме участвуют более 300 компаний из десятков стран мира. По его словам, такое широкое представительство позволяет всесторонне обсудить актуальные вопросы развития рыбной промышленности, рационального освоения ресурсов Мирового океана, обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин выразил уверенность в том, что заседания, круглые столы, семинары и другие мероприятия насыщенной программы форума, включая традиционную Выставку рыбной индустрии, пройдут с успехом, послужат укреплению международного сотрудничества, установлению новых взаимовыгодных контактов. "Желаю плодотворной работы и всего наилучшего", - добавил он.
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россия, промышленность, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин
13:02 16.09.2026
 
Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума

Путин отметил экспертный авторитет Международного рыбопромышленного форума

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума, отметил, что за последние годы мероприятие завоевало высокий экспертный авторитет, объединило вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую участников и гостей IX Международного рыбопромышленного форума. За прошедшие годы ваши регулярные встречи завоевали высокий профессиональный, экспертный авторитет, прочно вошли в отраслевой календарь, объединили вокруг своих задач деловое сообщество, специалистов профильных ведомств и предприятий, ученых", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в нынешнем форуме участвуют более 300 компаний из десятков стран мира. По его словам, такое широкое представительство позволяет всесторонне обсудить актуальные вопросы развития рыбной промышленности, рационального освоения ресурсов Мирового океана, обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Путин выразил уверенность в том, что заседания, круглые столы, семинары и другие мероприятия насыщенной программы форума, включая традиционную Выставку рыбной индустрии, пройдут с успехом, послужат укреплению международного сотрудничества, установлению новых взаимовыгодных контактов.
"Желаю плодотворной работы и всего наилучшего", - добавил он.
 
РОССИЯПромышленностьВладимир Путин
 
 
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