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Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае

Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае - 16.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:18+0300

2026-09-16T14:18+0300

2026-09-16T14:18+0300

бизнес

россия

хабаровский край

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Глава государства в среду встретился с Демешиным в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. "В целом общественные пространства - вы подключаетесь к программе, которая субсидируется правительством? Оно вам денежки выделяет какие-то?" - спросил Путин. Глава региона отметил, что в регионе реализуется программа "1000 дворов", в которую вовлечены жители края, - их мнение учитывают при выборе объектов благоустройства. Кроме того, предприятия активно участвуют в благоустройстве прилегающих территорий, добавил губернатор. "Надо продолжать эту работу", - отреагировал президент. Демешин заверил, что региональные власти продолжат работать в этом направлении.

хабаровский край

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бизнес, россия, хабаровский край, владимир путин