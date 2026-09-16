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Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае
Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае - 16.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:18+0300
2026-09-16T14:18+0300
бизнес
россия
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Глава государства в среду встретился с Демешиным в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. "В целом общественные пространства - вы подключаетесь к программе, которая субсидируется правительством? Оно вам денежки выделяет какие-то?" - спросил Путин. Глава региона отметил, что в регионе реализуется программа "1000 дворов", в которую вовлечены жители края, - их мнение учитывают при выборе объектов благоустройства. Кроме того, предприятия активно участвуют в благоустройстве прилегающих территорий, добавил губернатор. "Надо продолжать эту работу", - отреагировал президент. Демешин заверил, что региональные власти продолжат работать в этом направлении.
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бизнес, россия, хабаровский край, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Владимир Путин
14:18 16.09.2026
 

Путин отметил важность благоустройства общественных пространств в Хабаровском крае

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе.
Глава государства в среду встретился с Демешиным в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
"В целом общественные пространства - вы подключаетесь к программе, которая субсидируется правительством? Оно вам денежки выделяет какие-то?" - спросил Путин.
Глава региона отметил, что в регионе реализуется программа "1000 дворов", в которую вовлечены жители края, - их мнение учитывают при выборе объектов благоустройства. Кроме того, предприятия активно участвуют в благоустройстве прилегающих территорий, добавил губернатор.
"Надо продолжать эту работу", - отреагировал президент.
Демешин заверил, что региональные власти продолжат работать в этом направлении.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайВладимир Путин
 
 
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