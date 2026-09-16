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Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ

Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. В своем выступлении он подчеркнул, что голос каждого... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:30+0300

2026-09-16T18:30+0300

2026-09-16T18:30+0300

россия

общество

владимир путин

госдума

выборы

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. В своем выступлении он подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение, и отметил, что от личного выбора россиян зависит, кто будет представлять их интересы на всех уровнях власти."Голос каждого избирателя имеет значение", — заявил глава государства.Путин также сказал, что результат выборов станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. "От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне", — подчеркнул президент.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Всего в единый день голосования 2026 года пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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россия, общество , владимир путин, госдума, выборы