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Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию
Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ
Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. В своем выступлении он подчеркнул, что голос каждого... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:30+0300
2026-09-16T18:30+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
выборы
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. В своем выступлении он подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение, и отметил, что от личного выбора россиян зависит, кто будет представлять их интересы на всех уровнях власти."Голос каждого избирателя имеет значение", — заявил глава государства.Путин также сказал, что результат выборов станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. "От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне", — подчеркнул президент.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Всего в единый день голосования 2026 года пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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россия, общество , владимир путин, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума, Выборы
18:30 16.09.2026
 
Путин: результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию

"Голос каждого имеет значение": Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. В своем выступлении он подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение, и отметил, что от личного выбора россиян зависит, кто будет представлять их интересы на всех уровнях власти.
"Голос каждого избирателя имеет значение", — заявил глава государства.
Путин также сказал, что результат выборов станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. "От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне", — подчеркнул президент.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего в единый день голосования 2026 года пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинГосдумаВыборы
 
 
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