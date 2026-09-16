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Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в октябре
Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в октябре
Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в конце октября, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:00+0300
2026-09-16T10:00+0300
финансы
украина
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в конце октября, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Накануне на сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. "После представления бюджета-2027 в Раде народные депутаты подают поправки до 1 октября, далее бюджетный комитет готовит проект к рассмотрению в первом чтении. Первое чтение ожидается в парламенте в конце октября", - написала Пидласа на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Она отметила, что в проекте бюджета на следующий год заложены расходы более чем в 4 раза превышающие расходы страны до 2022 года. Расходы на безопасность и оборону в документе почти на 12% больше, чем предусматривалось в бюджете на 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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финансы, украина, рада, facebook
Финансы, УКРАИНА, Рада, Facebook
10:00 16.09.2026
 
Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в октябре

Пидласа: Рада рассмотрит проект бюджета Украины на 2027 год в конце октября

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Рада планирует рассмотреть проект бюджета Украины на 2027 год в конце октября, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Накануне на сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
"После представления бюджета-2027 в Раде народные депутаты подают поправки до 1 октября, далее бюджетный комитет готовит проект к рассмотрению в первом чтении. Первое чтение ожидается в парламенте в конце октября", - написала Пидласа на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Она отметила, что в проекте бюджета на следующий год заложены расходы более чем в 4 раза превышающие расходы страны до 2022 года. Расходы на безопасность и оборону в документе почти на 12% больше, чем предусматривалось в бюджете на 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
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