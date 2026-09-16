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Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11%
Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11%
Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос в годовом выражении на 11%, до 1,59 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:26+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос в годовом выражении на 11%, до 1,59 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,59 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% (в августе 2025 года – 1,43 миллиона рублей), а с предыдущим месяцем – на 1,2% (в июле 2026 года – 1,57 миллиона рублей)", – говорится в пресс-релизе.
Наибольший средний размер выданных таких кредитов был отмечен в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,89 миллиона), Санкт-Петербурге (1,83 миллиона), а также в Тюменской с ХМАО и ЯНАО (1,72 миллиона) и Новосибирской (1,69 миллиона рублей) областях.
Наибольший рост среднего размера автомобильного кредита в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Рязанская область (+15,5%), Чувашия (+15,3%), а также Тульская область (+14,4%), Удмуртия (+13,8%) и Саратовская область (+13,4%).
При этом меньше всего показатель за год вырос в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), а также Вологодской (+5,8%) и Ленинградской (+5,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний кредит за год вырос на 12,3%.
В последнее время средний размер выданного автомобильного кредита стабилизировался на уровне 1,5–1,6 миллиона рублей с тенденцией к плавному росту, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили", – добавил он.
Он также отметил, что при одобрении банками автомобильных кредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочки в будущем, указал Волков.
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финансы, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, московская область, алексей волков, нбки
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11%
НБКИ: средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос на 11%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос в годовом выражении на 11%, до 1,59 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,59 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% (в августе 2025 года – 1,43 миллиона рублей), а с предыдущим месяцем – на 1,2% (в июле 2026 года – 1,57 миллиона рублей)", – говорится в пресс-релизе.
Наибольший средний размер выданных таких кредитов был отмечен в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,89 миллиона), Санкт-Петербурге (1,83 миллиона), а также в Тюменской с ХМАО и ЯНАО (1,72 миллиона) и Новосибирской (1,69 миллиона рублей) областях.
Наибольший рост среднего размера автомобильного кредита в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Рязанская область (+15,5%), Чувашия (+15,3%), а также Тульская область (+14,4%), Удмуртия (+13,8%) и Саратовская область (+13,4%).
При этом меньше всего показатель за год вырос в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), а также Вологодской (+5,8%) и Ленинградской (+5,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний кредит за год вырос на 12,3%.
В последнее время средний размер выданного автомобильного кредита стабилизировался на уровне 1,5–1,6 миллиона рублей с тенденцией к плавному росту, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили", – добавил он.
Он также отметил, что при одобрении банками автомобильных кредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочки в будущем, указал Волков.