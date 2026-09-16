https://1prime.ru/20260916/razmer-873346874.html

Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11%

Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Средний размер автокредита в России в августе вырос на 11%

Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос в годовом выражении на 11%, до 1,59 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:26+0300

2026-09-16T12:26+0300

2026-09-16T12:26+0300

финансы

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

московская область

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873346874.jpg?1789550768

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе вырос в годовом выражении на 11%, до 1,59 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в августе 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,59 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% (в августе 2025 года – 1,43 миллиона рублей), а с предыдущим месяцем – на 1,2% (в июле 2026 года – 1,57 миллиона рублей)", – говорится в пресс-релизе. Наибольший средний размер выданных таких кредитов был отмечен в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,89 миллиона), Санкт-Петербурге (1,83 миллиона), а также в Тюменской с ХМАО и ЯНАО (1,72 миллиона) и Новосибирской (1,69 миллиона рублей) областях. Наибольший рост среднего размера автомобильного кредита в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Рязанская область (+15,5%), Чувашия (+15,3%), а также Тульская область (+14,4%), Удмуртия (+13,8%) и Саратовская область (+13,4%). При этом меньше всего показатель за год вырос в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), а также Вологодской (+5,8%) и Ленинградской (+5,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний кредит за год вырос на 12,3%. В последнее время средний размер выданного автомобильного кредита стабилизировался на уровне 1,5–1,6 миллиона рублей с тенденцией к плавному росту, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. "Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили", – добавил он. Он также отметил, что при одобрении банками автомобильных кредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочки в будущем, указал Волков.

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, московская область, алексей волков, нбки