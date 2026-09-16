https://1prime.ru/20260916/regiony-873332748.html
Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом
Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом - 16.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом
Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане, говорится в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T07:16+0300
2026-09-16T07:16+0300
2026-09-16T07:16+0300
бизнес
недвижимость
россия
москва
нижний новгород
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873332748.jpg?1789532204
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане, говорится в совместном исследовании "Авито Путешествий" и компании Unisimka, которое есть у РИА Новости.
"Загородные дома летом чаще всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане. В список популярных направлений также вошли Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области", - выяснили аналитики.
Наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху зафиксирован в Нижегородской области, где количество бронирований этим летом выросло на 29% по сравнению с прошлогодними показателями, в Башкирии - на 27%, а в Карелии - на 23%.
В сегменте городских поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Казань. В список популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск.
Аналитики также выяснили, что число бронирований квартир летом выросло на 9% в годовом выражении. При этом самую заметную динамику показали Ярославль с ростом на 35%, Москва - на 27% и Нижний Новгород - на 20%.
москва
нижний новгород
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, россия, москва, нижний новгород, ленинградская область
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ленинградская область
Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом
"Авито Путешествия": россияне летом чаще всего бронировали загородные дома в Подмосковье
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане, говорится в совместном исследовании "Авито Путешествий" и компании Unisimka, которое есть у РИА Новости.
"Загородные дома летом чаще всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане. В список популярных направлений также вошли Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области", - выяснили аналитики.
Наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху зафиксирован в Нижегородской области, где количество бронирований этим летом выросло на 29% по сравнению с прошлогодними показателями, в Башкирии - на 27%, а в Карелии - на 23%.
В сегменте городских поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Казань. В список популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск.
Аналитики также выяснили, что число бронирований квартир летом выросло на 9% в годовом выражении. При этом самую заметную динамику показали Ярославль с ростом на 35%, Москва - на 27% и Нижний Новгород - на 20%.