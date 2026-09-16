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Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом

Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом - 16.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы России, куда россияне чаще всего едут летом

Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане, говорится в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T07:16+0300

2026-09-16T07:16+0300

2026-09-16T07:16+0300

бизнес

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москва

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане, говорится в совместном исследовании "Авито Путешествий" и компании Unisimka, которое есть у РИА Новости. "Загородные дома летом чаще всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане. В список популярных направлений также вошли Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области", - выяснили аналитики. Наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху зафиксирован в Нижегородской области, где количество бронирований этим летом выросло на 29% по сравнению с прошлогодними показателями, в Башкирии - на 27%, а в Карелии - на 23%. В сегменте городских поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Казань. В список популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск. Аналитики также выяснили, что число бронирований квартир летом выросло на 9% в годовом выражении. При этом самую заметную динамику показали Ярославль с ростом на 35%, Москва - на 27% и Нижний Новгород - на 20%.

москва

нижний новгород

ленинградская область

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