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Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ
Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ
Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопления рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:33+0300
2026-09-16T13:33+0300
технологии
росрыболовство
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопления рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного интеллекта, сообщили в Росрыболовстве. "Центр системы мониторинга рыболовства и связи, подведомственный Росрыболовству, разработал сервис "Лоция" - цифровую систему карт среды и прогнозов для промысла водных биоресурсов с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Новая разработка объединяет спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота. "Рыбаки могут быстрее находить перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку", - объяснили в ведомстве. Там уточнили, что "Лоция" объединяет данные, которые раньше требовали отдельного анализа: спутниковую информацию, температуру воды, термофронты и другие параметры. ИИ выявляет условия, при которых формируется кормовая база, результат система выдает в виде специализированных карт. "Лоция" уже работает в тестовом режиме: сопровождает промысел иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески, сельди, подытожили в Росрыболовстве.
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технологии, росрыболовство
Технологии, Росрыболовство
13:33 16.09.2026
 
Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ

Росрыболовство разработало систему, которая поможет находить скопления рыб с помощью ИИ

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопления рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного интеллекта, сообщили в Росрыболовстве.
"Центр системы мониторинга рыболовства и связи, подведомственный Росрыболовству, разработал сервис "Лоция" - цифровую систему карт среды и прогнозов для промысла водных биоресурсов с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Новая разработка объединяет спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота.
"Рыбаки могут быстрее находить перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку", - объяснили в ведомстве.
Там уточнили, что "Лоция" объединяет данные, которые раньше требовали отдельного анализа: спутниковую информацию, температуру воды, термофронты и другие параметры. ИИ выявляет условия, при которых формируется кормовая база, результат система выдает в виде специализированных карт.
"Лоция" уже работает в тестовом режиме: сопровождает промысел иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески, сельди, подытожили в Росрыболовстве.
 
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