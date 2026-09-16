https://1prime.ru/20260916/rosrybolovstvo-873349653.html

Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ

Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство разработало систему для поиска рыб с помощью ИИ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопления рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:33+0300

2026-09-16T13:33+0300

2026-09-16T13:33+0300

технологии

росрыболовство

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопления рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного интеллекта, сообщили в Росрыболовстве. "Центр системы мониторинга рыболовства и связи, подведомственный Росрыболовству, разработал сервис "Лоция" - цифровую систему карт среды и прогнозов для промысла водных биоресурсов с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Новая разработка объединяет спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота. "Рыбаки могут быстрее находить перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку", - объяснили в ведомстве. Там уточнили, что "Лоция" объединяет данные, которые раньше требовали отдельного анализа: спутниковую информацию, температуру воды, термофронты и другие параметры. ИИ выявляет условия, при которых формируется кормовая база, результат система выдает в виде специализированных карт. "Лоция" уже работает в тестовом режиме: сопровождает промысел иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески, сельди, подытожили в Росрыболовстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, росрыболовство