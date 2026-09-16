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Смертельный для собак вирус болезни Ауески найден в вакцине "Мультикан-8" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Смертельный для собак вирус болезни Ауески найден в вакцине "Мультикан-8"
Смертельный для собак вирус болезни Ауески найден в вакцине "Мультикан-8" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Смертельный для собак вирус болезни Ауески найден в вакцине "Мультикан-8"
Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески, сообщили в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:27+0300
2026-09-16T17:31+0300
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здоровье
ярославская область
москва
сергей данкверт
россельхознадзор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески, сообщили в ведомстве. В начале сентября Россельхознадзор сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено, инициирована совместная с прокуратурой внеплановая проверка. А производитель уведомлял об отзыве серии из оборота. Россельхознадзор сообщал, что она будет уничтожена. "В рамках проверки ФГБУ "ВГНКИ" установило наличие в образцах серии № 20 вакцины "Мультикан-8", отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной "Мультикан-8" серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных", - говорится в сообщении. В службе отметили, что генеральной прокуратурой России поручено Люблинской межрайонной прокуратуре города Москвы проведение проверки в отношении ООО "Ветбиохим" по факту массовой гибели домашних животных в связи с применением вакцины "Мультикан-8". Специалисты Россельхознадзора и подведомственного службе ФГБУ "ВГНКИ" приняли участие во внеплановой проверке. "В настоящее время проверочные мероприятия прокуратуры продолжаются", - уточнили там. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи собаки пострадали от вакцины "Мультикан-8".
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общество , бизнес, здоровье, ярославская область, москва, сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Бизнес, Здоровье, Ярославская область, МОСКВА, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
17:27 16.09.2026 (обновлено: 17:31 16.09.2026)
 
Смертельный для собак вирус болезни Ауески найден в вакцине "Мультикан-8"

Россельхознадзор выявил в вакцине "Мультикан-8" смертельный вирус болезни Ауески

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески, сообщили в ведомстве.
В начале сентября Россельхознадзор сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено, инициирована совместная с прокуратурой внеплановая проверка. А производитель уведомлял об отзыве серии из оборота. Россельхознадзор сообщал, что она будет уничтожена.
"В рамках проверки ФГБУ "ВГНКИ" установило наличие в образцах серии № 20 вакцины "Мультикан-8", отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной "Мультикан-8" серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что генеральной прокуратурой России поручено Люблинской межрайонной прокуратуре города Москвы проведение проверки в отношении ООО "Ветбиохим" по факту массовой гибели домашних животных в связи с применением вакцины "Мультикан-8". Специалисты Россельхознадзора и подведомственного службе ФГБУ "ВГНКИ" приняли участие во внеплановой проверке.
"В настоящее время проверочные мероприятия прокуратуры продолжаются", - уточнили там.
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи собаки пострадали от вакцины "Мультикан-8".
 
ОбществоБизнесЗдоровьеЯрославская областьМОСКВАСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
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