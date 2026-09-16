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Россельхознадзор решил уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8"
Россельхознадзор решил уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор решил уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8"
Россельхознадзор принял решение изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли животные, следует из письма ведомства,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:13+0300
2026-09-16T12:13+0300
2026-09-16T12:13+0300
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор принял решение изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли животные, следует из письма ведомства, направленного производителю вакцины "Ветбиохиму". В начале сентября Россельхознадзор сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено, инициирована совместная с прокуратурой внеплановая проверка. А производитель уведомлял об отзыве серии из оборота. "Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основании приказа от 11.09.2026 № 1163 принято решение об изъятии из обращения с последующим уничтожением лекарственного препарата для ветеринарного применения "Мультикан-8" (серия 20, срок годности 01.2028), производитель ООО "Ветбиохим" (Российская Федерация)", - говорится в документе. Россельхознадзор уведомил производителя о том, что ему необходимо организовать мероприятия по изъятию и уничтожению указанной серии вакцины с предоставлением документов об уничтожении в ведомство. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных якобы после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи собаки пострадали от вакцины "Мультикан-8".
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общество , сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
Россельхознадзор решил уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8"
Россельхознадзор уничтожил 20-ю серию вакцины, из-за которой погибли собаки
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор принял решение изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли животные, следует из письма ведомства, направленного производителю вакцины "Ветбиохиму".
В начале сентября Россельхознадзор
сообщал, что фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак. Обращение препаратов 20-й серии этой вакцины было приостановлено, инициирована совместная с прокуратурой внеплановая проверка. А производитель уведомлял об отзыве серии из оборота.
"Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основании приказа от 11.09.2026 № 1163 принято решение об изъятии из обращения с последующим уничтожением лекарственного препарата для ветеринарного применения "Мультикан-8" (серия 20, срок годности 01.2028), производитель ООО "Ветбиохим" (Российская Федерация)", - говорится в документе.
Россельхознадзор уведомил производителя о том, что ему необходимо организовать мероприятия по изъятию и уничтожению указанной серии вакцины с предоставлением документов об уничтожении в ведомство.
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных якобы после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. "Ветбиохим" позже сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам, чьи собаки пострадали от вакцины "Мультикан-8".